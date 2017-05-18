Обман друзей расстроил Арзамасову

Звезда "Папиных дочек" призналась, что излишне доверяет людям. Знакомые пользуются наивностью девушки и часто подшучивают над ней. При этом сама она уверяет, что не склонна обманывать.

За годы съемок в кино актриса подружилась со многими коллегами по съемочной площадке. Друзья Арзамасовой отмечают, что с ней просто общаться, она добрый и легкий человек. Актриса является попечителем благотворительного фонда, помогает пожилым, и не мудрено, что девушка простодушна, что не раз подводило ее. Знакомые пользуются наивностью Лизы и не упускают момента разыграть.

"Что-то у меня с чувством юмора случается периодически. Ребята говорят, что меня бывает неинтересно разыгрывать 1 апреля. Я очень верю! Так что им самим в середине розыгрыша приходится признаваться, что все это шутка, чтобы я потом сильно не расстраивалась", – призналась Арзамасова.

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) Май 14 2017 в 5:35 PDT

Конечно, звезде порой приходилось врать, но она пытается избегать подобных ситуаций, потому что боится потерять доверие близких. "Стараюсь максимально не врать, в экстренных случаях хотя бы намекать на правду", - уверяет актриса.

Стоит отметить, что "папина дочка" старается не афишировать личную жизнь, как многие звезды. Хотя Лиза активно ведет микроблог, где выкладывает фото из спортзала и со съемочной площадки, а число ее подписчиков приближается 350 тысячам, дела любовные она не комментирует. "Наверное, когда любишь человека, то принимаешь в нем все, а то, с чем не согласна, пытаешься исправить или по-хорошему обговорить", – ответила Арзамасова на вопросы об избраннике StarHit.