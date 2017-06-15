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Волочкова шокирована всплывшим гадким компроматом

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Балерина Анастасия Волочкова получила удар от человека, которому доверяла. Водитель Александр проработал с ней с апреля прошлого года, но звезда и подумать не могла, какие дела он проворачивает за ее спиной.
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"Я платила водителю достаточно для жизни, и он, в свою очередь, мог даже позволить себе оплачивать водителя для собственной жены, – рассказала Анастасия в интервью Dni.Ru. – Он, когда вся эта история вскрылась, заявил: "Я ждал, когда вы разоблачите эту крысу".

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Открылось же все случайно. "В день увольнения водитель украл у меня 50 тысяч рублей, что стало поводом для разбирательства, – вздыхает Настя. – Оказалось, Александр воровал мои деньги. Например получаю я гонорар за спектакль и прошу его отвезти деньги в банк, чтобы положить на мой текущий счет. Я просила его документы, но он каждый раз юлил. В итоге речь идет о миллионы кражах".

"Уже позже, сомневаясь, что он мог так подло поступить, я сделала запрос в компетентные органы, и оказалось, что Александр – личность мутная. – продолжает балерина. – На него было оформлено четыре вида разного рода деятельности фирм. Но все имеют долги – более 50 миллионов. У него самого сотни миллионов задолженностей перед банками. Диплом об образовании, скорее всего, он купил. В армии он не служил, хотя представляется офицером. А ордена Защитника России, которым хватается, вообще не существует в реестре госнаград".

"На протяжении нескольких месяцев водитель подсыпал мне в напитки очень серьезные таблетки, шокировала Волочкова. – От них вполне могла наступить смерть. Сейчас этим занимается прокуратура", – заключила балерина. Водителя она уволила две недели назад, а сейчас всплыли эти ужасающие факты.

Журналисты из Ростова, откуда родом водитель, попытались найти его мать, но не смогли. Скорее всего, вся семья скрывается. Интересно, что ради денег водитель Волочковой недавно "похоронил" мать. "Он попросил у меня денег на похороны, я дала 110 тысяч, потом узнала, что женщина жива-здорова", – вздохнула балерина.\

За полгода до увольнения водитель, как уверяет Волочкова, выкрал из ее офиса ноутбук с конфиденциальной перепиской и личными фотографиями.А сестра и жена водителя взломали аккаунт Волочковой в одной из соцсетей и теперь распространяют через него порочащую балерину информацию – гадкий компромат.

Автор: Иван Губкин15 июня 2017, 16:13
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