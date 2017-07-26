Юлия Пересильд в туалете оттаскала обидчицу за волосы

Актриса не сдержалась из-за мужчины. Просто она не терпит несправедливости.

Актриса Юлия Пересильд натерпелась от сильного пола. "Я много раз плакала из-за мужчин. Из-за того, что они не оправдывали моих ожиданий. Это же самое страшное, когда человек вдруг тебя разочаровывает. Я часто рвала отношения первой, бегом, не объясняя причин. Просто понимала, что предмет моей влюбленности не соответствует моим мечтам", – рассказала звезда.

Но однажды она сама встала на защиту мужчины. "Я очень нетерпима к несправедливости. Раньше могла и в морду дать, если видела, как кого-то обижают, – уверят Юля. – Помню, у нас в школе в Пскове стали обижать одного парня, отличника. Я тоже училась на одни пятерки, но этот был уж совсем ботан, безобиднейшее существо. Одно дело, когда его обижали мальчишки, но когда и девчонки стали прикалываться, я уже не выдержала. Отозвала одну из них в сторонку, в туалет, и потягала там за волосы, чтобы она пришла в себя".

"В школьные годы это решалось проще. А сейчас нужно себя сдерживать. Хотя все равно по-прежнему могу вспыхнуть в одну секунду", – цитирует Пересильд журнал "7 дней".

Напомним, что сегодня личная жизнь актрисы – тайна за семью печатями. Выяснить, кто является отцом ее дочерей Анны и Марии, невозможно, так как Юлия не была в зарегистрированном браке. Злые языки, правда, говорили о ее романе с режиссером Алексеем Учителем. Он сам отчасти спровоцировал эти слухи, появившись на крестинах Маши.