За что Балуев обижался на Глаголеву

Александр Балуев много лет не только дружил, но и работал с Верой Глаголевой. Он снимался в фильмах "Одна война" и "Две женщины", где Глаголева была режиссером.

А вместе они недавно появились в ленте "Ковчег", роль в которой стала для Веры последней.

"Судьбой каждому человек дано определенное количество сокращений сердца, вздохов и выдохов, мы тут, увы, не властны, – сказал Балуев Dni.Ru на гражданской панихиде. – Вере дано было столько. Она принесла много радости людям от встреч с ней, от работы. Она меня называла своим талисманом. Раньше я обижался, но теперь горжусь", – разоткровенничался актер.

Он отметил, что был рад работать с Глаголевой. "Рад, что имел счастье с ней работать, спорить. Незадолго до ее смерти мы обсуждали возможную поездку с фильмом "Две женщины" в Испании. И она сказала: "Саня, а если я не смогу?" Как чувствовала…" – отметил Балуев.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 16 2017 в 6:25 PDT

Напомним, что российская актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни 16 августа. По словам инсайдера, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.

