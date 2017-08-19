За что Балуев обижался на Глаголеву
А вместе они недавно появились в ленте "Ковчег", роль в которой стала для Веры последней.
"Судьбой каждому человек дано определенное количество сокращений сердца, вздохов и выдохов, мы тут, увы, не властны, – сказал Балуев Dni.Ru на гражданской панихиде. – Вере дано было столько. Она принесла много радости людям от встреч с ней, от работы. Она меня называла своим талисманом. Раньше я обижался, но теперь горжусь", – разоткровенничался актер.
Он отметил, что был рад работать с Глаголевой. "Рад, что имел счастье с ней работать, спорить. Незадолго до ее смерти мы обсуждали возможную поездку с фильмом "Две женщины" в Испании. И она сказала: "Саня, а если я не смогу?" Как чувствовала…" – отметил Балуев.
Напомним, что российская актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни 16 августа. По словам инсайдера, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.
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