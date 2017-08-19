Буйнов рассказал о болячках Глаголевой

В Доме кино на Васильевской началось прощание с Народной артисткой России Верой Глаголевой. В фойе выставлены ее портреты, отдельный стенд с телеграммами соболезнования. А возле гроба на сцене стоят ее многочисленные кинонаграды.

Более тысячи поклонников ее таланта пришли на панихиду. Знаменитостей, среди которых были певец Иосиф Кобзон и режиссер Станислав Говорухин пускали с отдельного vip-входа.



Одним из первых с огромным букетом приехал певец Александр Буйнов. Постояв пару минут у гроба, он вышел к журналистам.

"Я взрослый человек, прожил яркую жизнь, казалось, меня ничем не удивить, но знакомство с Верой расцениваю как одно из самых значимых событий, – признался певец. – И не потому что она была красивой яркой блондинкой, а потому что Вера всегда оставалась человеком-праздником. Воздушная, легкая, любящая актерские игрища, прекрасная мать и бабушка... Конечно, мы знали, что у нее есть болячки, но Вера никогда о них не говорила, не хотела нас ими грузить. Она вскрыла, что все это ерунда и надо жить".

Напомним, что российская актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни 16 августа. Предварительной причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.

