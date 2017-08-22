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Юлия Пересильд обварилась кипятком и попала в больницу

Юлия Пересильд. Фото: instagram.com/juliaperesild
Несчастье случилось с известной актрисой Юлией Пересильд. Артистка попала в ожоговый центр после того, как пролила на себя кипяток.

Продолжение: Ольга Бузова осталась без волос
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Юлия Пересильд  рассказала о ЧП многочисленным подписчикам своей официальной странички в социальной сети Instagram. Популярная актриса опубликовала фотографию собственных перебинтованных ног, на которых для поднятия настроения нарисовала смешные лица.

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"Не успела я обрадоваться как в жизни все хорошо и здорово! Какие волшебные люди встречаются у меня на пути! Как Пространство опустило меня на землю! Пролила на себя кипяток! Провела день в ожоговом центре. В общем как любим", – сообщила Юлия Пересильд в подписи к фотографии.

Также в публикации актриса призналась, что чувствует себя очень скверно, однако старается держаться изо всех сил. "Сижу на обезболивании и каждые 3-4 часа добавляю. Ибо орать и плакать стыдно и не хочется детей пугать, а терпеть молча сложно", – написала артистка, указав хэштегами информацию, что у нее ожоги 2-3 степени.

Подписчики немедленно отреагировали на известие и кинулись помогать Юлии в меру своих возможностей. Кто-то из поклонников просто пожелал актрисе скорейшего выздоровления, а кто-то дал конкретные советы. "Арт 0254 Бальзамсуперактив. 20%Аквафтема. Золотая медаль по лечению ожогов!!!! В интернете наберите... Почитайте... Найдите через кого найти", "Бедненькая! Как же вас так угораздило? Наверно торопились куда то?...", "Юля, желаю вам скорейшего выздоровления!", "Юленька! Вы еще и с юмором! Человечков нарисовали! Я сразу и не поняла в чем дело! В нашей жизни разное бывает иль всякое...! И это мы переживем!!! Поправляйтесь!!! С кипятком поосторожнее он где то друг,а где то ой ой ой...😊💐💐💐", – прокомментировали сообщение Юлии Пересильд фанаты.

Автор: Наталья Аряева22 августа 2017, 09:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пересильд восхитила своим декольте до пупа

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