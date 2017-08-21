Известная актриса о романе с мужем Екатерины Климовой

Журналисты выяснили, что известная актриса и певица Анастасия Задорожная провела несколько дней в Португалии с мужем Екатерины Климовой Гелой Месхи, что немедленно породило слухи об их романе. Тогда Настя решила внести ясность в их отношения.

Как оказалось, Анастасия Задорожная и Гела Месхи приняли участие в одном музыкальном кинопроекте. "Могу сказать, что несмотря на то, что мы давно дружим с Катей Климовой, с Гелой я работала впервые и не ошиблась в выборе партнера, он стопроцентно попал в образ", – похвалила партнера Задорожная.

Причем пока Анастасия и Гела работали на площадке, сама Екатерина наслаждалась окружающей природой. "После сложнейших театральных гастролей она прыгнула с нами в самолет и… прекрасно проводила время: гуляла, отсыпалась, занималась шопингом, вкушала все прелести солнечного Лиссабона, пока мы орудовали в лесах, пытаясь выполнить очень непростую задачу – снять фэнтези!" – заявила Анастасия.

Актриса прокомментировала слухи о том, будто у нее роман с молодым супругом Екатерины Климовой. "Поскольку я имею свойство не давать поводов для сплетен, мне "за заслуги перед репутацией" раз в пять лет приписывают романы со всеми, с кем я где-то поздоровалась, попрощалась или, не дай бог, поцеловалась в кадре. Вот так и живем. Но я совсем не парюсь по этому поводу, если честно. Переживают те, кому есть что скрывать в первую очередь. Но сразу скажу, что в кадре мы с Гелой не целовались", – цитирует Анастасию Задорожную Woman Hit.

Публикация от Настя Задорожная (@stasya_ru) Июл 10 2017 в 3:00 PDT

Кстати, в последнее время артистка редко снимается. Она так объяснила это обстоятельство: "В последнее время я берусь за съемки очень редко. Да и в кино хожу неохотно. Может, период такой. Может, и не нужно сейчас. Но в театральных постановках участвую с большим желанием".