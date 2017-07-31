Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой

Тина Канделаки сообщила в социальной сети о том, что у Елены Исинбаевой скоро родится второй ребенок. Олимпийская чемпионка пока не прокомментировала эту информацию.

"Второго ждет и Лена Исинбаева!" – заявила Канделаки. Подписчики телеведущей не сразу поняли, о чем идет речь. А внимательные поклонники спортсменки заметили, что она все чаще появляется на публике в объемных нарядах, которые скрывают фигуру.

Канделаки и Исинбаева встретились на мероприятии, посвященном Дню Военно-Морского Флота, который прошел в Санкт-Петербурге. График у олимпийской чемпионки очень насыщенный – она задействована во всевозможных благотворительных и спортивных мероприятиях. Несмотря на то что Исинбаева не ездила на Игры, она активно участвует в жизни российской сборной по легкой атлетике.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Июл 30 2017 в 2:33 PDT

Напомним, что россиянка планировала завершить карьеру на международных соревнованиях в Рио-де-Жанейро, но из-за допингового скандала не смогла попасть туда. В середине августа 2016 года она выложила ролик, записанный в Волгограде. "Этот прыжок завершает мою карьеру спортсмена и открывает новый этап в моей жизни. Я не сдаюсь. Я иду дальше", – написала Исинбаева на своей странице в соцсети.

Елена воспитывает четырехлетнюю дочь Еву. В июне 2017 года наследница звезды легкой атлетики приняла участие в забеге на небольшой дистанции. Девочка восхитила присутствующих волей к победе и упорством.