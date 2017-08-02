Сын заставил работать убитую горем Софию Ротару

Как зарабатывает главная "хуторянка" трех стран. За концерт она получает по 5 миллионов рублей.

София Ротару готовится отметить юбилей – 7 августа ей исполнится 70 лет. Народная артистка России, Украины и СССР находится в добром здравии и часто выступает с концертами. Только что, например, в Баку состоялся ее творческий вечер.

Но мало кто знает, что у легендарной певицы было время, когда она хотела бросить сцену. После смерти мужа Анатолия Евдокименко у артистки началась тяжелейшая депрессия. Она каждое утро ездила к нему на могилу и говорила, словно с живым. Больше года Ротару держала траур, отказывалась от концертов и корпоративных выступлений. Впервые за 30 лет она даже не участвовала в популярном телефестивале "Песня года".

По словам сестры Ротару Аурики, из затяжной депрессии Софию Михайловну вытащил сын Руслан. Он вместо отца стал продюсером артистки и убедил ее вернуться к работе.

"Однажды Руслан сказал Соне: "Мама, нужно работать. Хотя бы ради памяти отца!" Давай, посвяти ему новые песни. Пусть он там за нас порадуется". Убедил и нашел маме новых композиторов", – рассказала Аурика Ротару.

Последний год Ротару очень много работает на заказниках. Средняя цена за ее выступление, как выяснил журнал "Телепрограмма", составляет 5 миллионов рублей. Алла Пугачева, к слову, берет, если верить слухам, на 2 миллиона больше.