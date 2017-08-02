Сати Казанова пришла в загс с эффектным брюнетом
Поклонники звезды активно обсуждают снимки, которые просочились в Сеть. Некоторые фанаты уверены, что Сати тайно вышла замуж, а другие считают, что свадьбы еще не было. Есть информация о том, что именно в этом загсе регистрируют браки людей с гражданами другой страны. Это спровоцировало разговоры о том, что звезда хочет заключить союз с иностранцем.
Год назад поклонники Казановой уже устраивали переполох по поводу ее предстоящей свадьбы с предпринимателем Александром Шенкманом. Однако позднее звезда решила опровергла эту информацию. Сати уверила всех, что бизнесмен приходится ей всего лишь приятелем.
Сати предпочитает держать в секрете отношения с мужчинами, поэтому не выкладывает в социальные сети снимки вместе с возлюбленным. Однако в последнее время Казанова все чаще публикует фотографии в белых платьях, а в комментариях к ним рассказывает, как встретить любовь.
"Люди часто задаются вопросом: "Где найти любовь?" Все начинается с вас. Никто никогда не учил нас принимать, слышать себя, отстаивать свое мнение. "Тише, не кричи, что подумают люди, не будь эгоисткой", – именно это говорят нам с детства. Пробегитесь мысленно по своей судьбе. Вы поймете, как много раз наступали на горло своим истинным желаниям, и как сильно были наказаны за это позже. Любите и одобряйте себя. Жизнь всегда зеркалит ваше состояние приходящими событиями и отношением людей. Когда любовь появится внутри вас, она будет и вокруг. Самое важное – осознать, что вы достойны ее безусловно. Не за что-то, а просто так", – философствует певица.
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