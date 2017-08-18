Гузеева о "Давай поженимся!": Нас закроют, и кто-то перекрестится

Ведущая брачного шоу считает, что перемены назрели давно. "Нельзя быть любимыми всеми", – уверена Лариса.

Слухи о том, что программу "Давай поженимся!" закрывают, оказались только слухами. В начале сентября Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина в эфире Первого канала снова будут решать демографическую проблему большой страны.

"Давай поженимся!" идет девять лет. Дай бог, чтобы все программы столько жили, – улыбается довольная тем, что ее не выгнали взашей, Гузеева. – Мне уже пишут и спрашивают, когда мы вернемся в эфир. Скоро вернемся. Когда-то и нас закроют, и кто-то перекрестится, что Гузеевой не будет на экране, а кто-то, наоборот, будет сожалеть. Нельзя быть любимыми всеми. И это тоже нормально. А ненормально – когда думаешь, что ухватил судьбу за бороду и будешь сидеть на однажды придуманном до старости".

Правда, по ее словам, передачу ждут большие перемены. "Даже мужчины и женщины, давно живя друг с другом, любя друг друга, придумывают какие-то ролевые игры. Нельзя же на протяжении многих лет оставлять одно и то же. Это старперство! Мы, конечно, постоянно придумываем новое и вливаем свежую кровь. Главное – оставить основной формат, по которому мужчина и женщина должны встретить друг друга. Иначе придется делать новую программу и называть ее, к примеру, "Давайте разведемся" или "Давайте поживем вместе", – цитирует актрису "Газета.ru".

Напомним, что телевизионное брачное агентство работает с 2008 года. Передача "Давай поженимся!" не раз подвергалась критике за "рекламирование лженаук" и "уродливых моделей половых отношений". К тому же репутация главной свахи страны Розы Сябитовой изрядно подмочена. Обманутые невесты заявили, что платили ей по 250 тысяч рублей, однако женихов им она так и не нашла, а на свидания приходили подставные актеры.