Алексей Воробьев исхудал до неузнаваемости

У артиста исчезла вся мышечная масса. На такие жертвы он пошел ради съемок в фильме.

В новом сезоне НТВ выпустит сериал "Шуберт". На главную роль пробовались 300 человек, но утвердили Алексея Воробьева. Для съемок ему пришлось сбросить восемь килограммов, приостановив программу по наращиванию мышечной массы, которую он соблюдал ради запуска всероссийского проекта "Спорт – в народ". А еще не стричься, не бриться и до Нового года практически перестать жить своей жизнью.

"Чтобы сыграть Шуберта, я путем диет и отказа от тренировок практически ликвидировал мышечную массу, – сообщил Алексей Dni.Ru. – Узнав, что мне предстоит перевоплотится в такого необычного персонажа, замечательный режиссер Николай Лебедев свел меня с человеком, который занимается похожей на профессию моего героя деятельностью в силовых структурах и специализируется на расшифровке записей. Этот человек очень многое мне рассказал и подсказал".

"О такой роли можно только мечтать. Мне ежедневно приходит множество предложений на главные роли в новых кинопроектах, сериалах и телефильмах, но я тщательно отбираю материал, потому что для меня кино – это не способ заработать на жизнь, а желание создать новые образы. И прежде всего – расти как актеру, а не в очередной раз играть веселого раздолбая", – цитирует артиста peopletalk.ru