Юлия Савичева стала мамой

Поклонники Юлии Савичевой бьют тревогу об исчезновении певицы, мол, концертов не дает, новые песни не записывает, да и на светских мероприятиях давно замечена не была. Единственное, чем фанаты объясняют затишье звезды, – беременность и роды.

Как-то продюсер Савичевой, Макс Фадеев, опроверг эти домыслы, сообщив, что данная информация не имеет отношения к реальности: "Юлька 12 лет пахала без отдыха – у нее было две недели отпуска в год. Она просто пришла и сказала, что хочет отдохнуть, побыть с семьей и написать альбом.

"Я спокойно ее отпустил, они работают и кайфуют, купаются в океане, радуются жизни. Вернется она тогда, когда захочет. Она мне как дочка – она выросла на моих руках. Если бы Юля реально родила, мы бы с радостью об этом сказали. Зачем нам это скрывать, какой смысл? Порадовались бы все вместе, и все", – рассказал музыкант.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Июн 3 2017 в 10:57 PDT

По сообщению Peopletalk, сегодня Савичева родила первенца. По имеющейся у них информации, ребенок Юлии и ее супруга Александра Аршинова родился в одной из клиник Португалии, где сейчас проживает семейная пара. Сама Юля пока никак не комментирует эту информацию.

Напомним, муж "фабрикантки" раньше состоял в отношениях с бывшей "татушкой" Юлией Волковой, но это было давно, в юношеские годы. После Савичева начала встречаться с будущим супругом сразу после "Фабрики звезд" и уже на протяжении 10 лет счастлива рядом с избранником. Интересно, что Аршинов когда-то сам подавал надежды как певец. В 90-е, еще ребенком, наряду с будущим солистом группы "Премьер-министр" Славой Еськовым, а в начале нулевых несколько лет солировал в альтернативной группе "Бухта радости".

