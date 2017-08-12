45-летний диджей Грув стал отцом

Известный российский диждей Грув стал отцом. Артист поделился радостной новостью с пользователями Сети.

Наследник известного диджея появился на свет в ночь на 12 августа. Артист и его супруга приняли решение назвать сына Марком.

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"Я папа. Наш сын с Денизой. Спасибо, любимая", – коротко подписал Грув одну из последних фотографий в социальной сети Instagram. Поклонники творчества диджея принялись поздравлять его с этим счастливым событием.

"Вы будете супер папой, мы уверены!" – пишет один из комментаторов. "Ну теперь все как в той песне: счастье есть!" – отметил другой пользователь сети. "Евгений, с первенцом и наследником твоего ремесла! Желаю сил и терпения в новом быту" – поздравил пару третий.



Публикация от djgrooverussia (@djgrooverussia) Авг 11 2017 в 8:30 PDT

Поделилась эмоциями от произошедшего и жена Грува Дениза. "Встречайте нас! Сегодня родился любимый сын. Мы так тебя ждали! Мой любимый, я поздравляю нас с нашим долгожданным сынулей! Люблю тебя, счастье мое!", – написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

Публикация от Denise V (@denizka27) Июл 16 2017 в 7:41 PDT

Напомним, о беременности жены Грува стало известно только в середине мая 2017 года. До этого пара тщательно скрывала тот факт, что ждет ребенка.