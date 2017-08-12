Кожевникова обсудила с Ургантом четвертую беременность
Известна актриса стала гостьей программы "Смак". Подробности личной жизни она раскрыла ведущему Ивану Урганту.
Как оказалось, Кожевникова была бы рада снова забеременеть: она всегда мечтала о большой семье. "Роды и в первый, и во второй, и в третий раз – это чудо. Думаю, и в четвертый, и в пятый это будет так", – уверена артистка. Она уточнила, что не собирается останавливаться на достигнутом. По ее словам, у нее с мужем в плане по меньшей мере пять малышей.
Рассказала актриса и о том, почему скрывает имя младшего сына. Выяснилось, что они с мужем еще не придумали имя для наследника.
Артистка руководствуется знаками судьбы, когда принимает подобного рода решения. "Старшего мы назвали Иваном, поскольку он родился в день крестин. Имя Максиму я выбирала благодаря знакам. Нянечка мне сказала, что я неделю держу максимальный показатель веса. А после малыша принесли ко мне в шапочке с именем Максим", – уточнила она.
Кроме того, Кожевникова рассказала, что пока не справляется с ролью матери: присматривать за тремя детьми одновременно очень тяжело. Артистка призвала на помощь свою маму и та на время переехала к ней.
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