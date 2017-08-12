Кожевникова обсудила с Ургантом четвертую беременность

Знаменитая актриса Мария Кожевникова рассказала о планах на будущее. Артистка заявила, что не прочь родить еще как минимум двоих детей.

Известна актриса стала гостьей программы "Смак". Подробности личной жизни она раскрыла ведущему Ивану Урганту.

Как оказалось, Кожевникова была бы рада снова забеременеть: она всегда мечтала о большой семье. "Роды и в первый, и во второй, и в третий раз – это чудо. Думаю, и в четвертый, и в пятый это будет так", – уверена артистка. Она уточнила, что не собирается останавливаться на достигнутом. По ее словам, у нее с мужем в плане по меньшей мере пять малышей.

Рассказала актриса и о том, почему скрывает имя младшего сына. Выяснилось, что они с мужем еще не придумали имя для наследника.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Авг 10 2017 в 7:12 PDT

Артистка руководствуется знаками судьбы, когда принимает подобного рода решения. "Старшего мы назвали Иваном, поскольку он родился в день крестин. Имя Максиму я выбирала благодаря знакам. Нянечка мне сказала, что я неделю держу максимальный показатель веса. А после малыша принесли ко мне в шапочке с именем Максим", – уточнила она.

Кроме того, Кожевникова рассказала, что пока не справляется с ролью матери: присматривать за тремя детьми одновременно очень тяжело. Артистка призвала на помощь свою маму и та на время переехала к ней.