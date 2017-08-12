Знойная поклонница покорила Киркорова откровенным танцем

Во время концерта Филиппа Киркорова в Анапе одна из поклонниц прорвалась на сцену. Женщина исполнила откровенный танец для своего кумира.

Откровенным видеороликом певец поделился на своей странице в социальной сети Instagram. "Она всех удивила , шокировала, развеселила, обескуражила. Королева Анапы!" – пишет восхищенный Киркоров.

Необычный танец взбудоражил подписчиков певца. "Всего лишь платье подняла. Молодежь хуже себя ведёт. Филипп достойно отреагировал!" – пишет один из комментаторов. "Кошмар! Ведь правда что некоторые готовы на все чтобы их заметили", – возражает ему другой.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 11 2017 в 11:40 PDT

Всего за несколько часов ролик посмотрели свыше 120 тысяч раз. Некоторые пользователи сети раскритиковали поклонницу Киркорова за излишнюю откровенность. Другие же положительно отозвались об этом поступке.

Исполнила для Киркорова горячий танец местная жительница по имени Людмила. Говорят, она не пропустила ни одного концерта своего кумира в Анапе. По некоторым данным, она всегда покупает билет на одно и то же место, чтобы король российской эстрады ее заметил.