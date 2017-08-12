Звезда "Дома-2" вышла замуж
О свадьбе стало известно благодаря публикации в социальной сети Instagram. Звезда "Дома-2" выложила фотографию, на которое продемонстрировала обручальные кольца.
Снимок собрал сотни комментариев. Взволнованные подписчики интересуются, кто же стал избранником Лисовой, и желают счастливой семейной жизни. "Я очень рада за Настю! Счастья ей огромного!" – пишет один из комментаторов. "Ура! Это крутое событие в жизни. Жена – это иной солидный статус", – добавил другой пользователь.
О муже Лисовой известно немного. Его зовут Михаил, избранник звезды "Дома-2" старше ее на более чем на 20 лет. По словам девушки, она познакомилась с ним в 2016 году на съемках клипа.
Сначала Лисова не воспринимала его ухаживания всерьез, но затем решила дать мужчине шанс. Чем Михаил зарабатывает на жизнь, неизвестно.
Напомним, во время участия в передаче "Дом-2" Лисова неоднократно попадала в скандалы. Например, однажды она устроила потасовку с другой девушкой.
Как писали Dni.Ru, в какой-то момент она даже запустила в соперницу ножом. В результате происшествия никто не получил серьезные травмы.
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