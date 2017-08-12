Звезда "Дома-2" вышла замуж

Бывшая участница ток-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова вышла замуж. Для многих это стало неожиданность, так как до этого девушка не раскрывала личность своего возлюбленного.

О свадьбе стало известно благодаря публикации в социальной сети Instagram. Звезда "Дома-2" выложила фотографию, на которое продемонстрировала обручальные кольца.

Снимок собрал сотни комментариев. Взволнованные подписчики интересуются, кто же стал избранником Лисовой, и желают счастливой семейной жизни. "Я очень рада за Настю! Счастья ей огромного!" – пишет один из комментаторов. "Ура! Это крутое событие в жизни. Жена – это иной солидный статус", – добавил другой пользователь.

Публикация от Анастасия Лисова (@anastasiyalisova7) Авг 10 2017 в 7:01 PDT

О муже Лисовой известно немного. Его зовут Михаил, избранник звезды "Дома-2" старше ее на более чем на 20 лет. По словам девушки, она познакомилась с ним в 2016 году на съемках клипа.

Сначала Лисова не воспринимала его ухаживания всерьез, но затем решила дать мужчине шанс. Чем Михаил зарабатывает на жизнь, неизвестно.

Публикация от Анастасия Лисова (@anastasiyalisova7) Авг 11 2017 в 6:41 PDT

Напомним, во время участия в передаче "Дом-2" Лисова неоднократно попадала в скандалы. Например, однажды она устроила потасовку с другой девушкой.

Как писали Dni.Ru, в какой-то момент она даже запустила в соперницу ножом. В результате происшествия никто не получил серьезные травмы.