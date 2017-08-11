46-летняя Кудрявцева поразила шикарной фигурой

Не успела Кудрявцева выложить в Сеть фото с отдыха, как впечатленные поклонники принялись восторгаться звездой. Подписчики не в первый раз попросили Леру поделиться секретом стройности.

"Красавица! И сильная женщина! Дай Бог ! Всем суметь справиться со всем!", "Лера, ты прям ведьма! Как можно так шикарно выглядеть в твоем возрасте?", "Не ваш фан. Но как вы выглядите в ваши годы – браво!", "Лера, когда уже будете раскрывать свой секрет?", "Лерочка, вы прелесть! Сама нежность! Дай вам бог счастья!", "Лерочка, вы как всегда, классно выглядите. И еще в вас нет лицемерия. И это мне нравится", – захвалили Леру.

Не так давно девушка, делясь очередным заморским фото, заставила понервничать своих воздыхателей. На пляжном снимке ведущая предстала с красной полоской длинной во всю ногу. Интернет-пользователи сразу начали задавать вопросы о состоянии здоровья любимой артистки. Оказалось, что Лера давно страдает от проблем с позвоночником, которые сказываются на ногах.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Авг 11 2017 в 1:26 PDT

Как-то Кудрявцева призналась, что отныне для нее каблуки – сущие муки. Врачи давно рекомендуют звезде сделать операцию, но девушка пытается решить проблему и побороть недуг альтернативными средствами.

Не меньше интересует фолловеров Леры и причина отсутствия молодого супруга на фото. В Интернете давно ходят слухи, что в отношениях семейной пары возник конфликт. Некоторые предполагают, что Кудрявцева и Макаров на грани развода. Ситуацию подогревает еще и молчание телеведущей.