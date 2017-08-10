Пугачева отказалась приехать на похороны близкого человека

Многочисленные друзья и коллеги приехали почтить память Павла Слободкина. Алле Борисовне проститься с композитором не позволил недуг.

В Москве проходит церемония прощания с основателем ансамбля "Веселые ребята" Павлом Слободкиным. В церкви Подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры собрались его родные и близкие. Примадонна не приехала, сославшись на плохое самочувствие. Прощальную речь Алла Борисовна передала с Александром Буйновым.

По словам певицы, Слободкин был выдающимся музыкантом и композитором. "Прощай и прости, дружище. Годы и болячки делают свое дело, мы все там будем. И там, куда ты уходишь, мы встретимся и ответим на все вопросы, на которые при жизни так и не нашли ответа. Отдыхай с Богом от мирской суеты. Аминь, аминь, аминь", – написала она в своем микроблоге.

Павел Слободкин помог прийти к славе многим звездам отечественного шоу-бизнеса. Среди них – Алла Пугачева, Александр Буйнов, Алексей Глызин и другие.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Мар 31 2017 в 4:58 PDT

Народный артист, основатель и бессменный руководитель ВИА "Веселые ребята" скончался 8 августа в возрасте 72 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием, но, к сожалению, не смог победить недуг. Как сообщила поэтесса Любовь Воропаева, похороны Павла Слободкина состоятся 10 августа.