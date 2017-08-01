"Голая" Лолита прилюдно сцепилась с Миро

Певица врезала обидчице. И пригрозила проэпилировать ей язык.

Лолита с ее голым платьем стала интернет-мемом. В Сети то и дело появляются шаржи, коллажи и приколы на тему скандального вида пышнотелой артистки без комплексов. А некоторые коллеги Милявской и вовсе решили на этой теме пропиариться.

Например, скандальный блоггер Лена Миро оставила такую запись: "Ответьте мне на вопрос: почему толстых, возрастных баб так тянет демонстрировать свои безобразные телеса? На днях Лолита появилась на публике в костюме "Я урод". Вот прям противно на них смотреть. Зачем они это делают? Ради пиара? Чтобы хоть как-то привлечь к себе – всеми забытой – внимание? Ну, допустим, привлекла…".

Лолита привыкла к себе относиться с юмором и не реагировать на глупости недоброжелателей. Но тут она не смолчала. И записала видеообращение к Миро, сцепившись с ней "Приемчик не новый – обгаживать известных людей, – заявила Милявская. – Это как раз легче всего сделать, чтобы прославиться. Может быть у вас есть высшее образование, но лексикончик уж больно скудный. Вообще некоторые худые – они очень злые. Мы, толстенькие, все замужем и у нас есть секс. Судя по всему, у вас его давно не было. Потому что женщина, у которой есть секс и любимый мужчина, который носит ее на руках, не позволяет себе выпады в адрес людей выдающихся".

Под занавес Лолита пообещала проэпилировать Миро язык. Мол, слишком много и не по делу пишет гадостей. Запасаемся поп-корном и ждет реакции Лены, которая такой вызов, конечно, не пропустит миом ушей.