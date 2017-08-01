Голое боди Лолиты свело россиянок с ума

Интернет-пользователи нашли на китайском сайте AliExpress обтягивающее прозрачное боди, точь-в-точь как то, в котором Лолита Милявская выступила на фестивале "Жара" в Баку. На это обратили внимание в Telegram-канале "Король AliExpress".

Фото прозрачного трико под забавным названием "Adogirl Тату Печати Сетки Sheer Комбинезон Женщин Осень Sexy See Through Спинки Bodycon Длинные Rompers Combinaison Femme" стоит всего 890 рублей. Изготовители обещают бесплатно доставить комбинезон в Россию за две недели.

Откровенный наряд Лолиты не оставили без внимания. Еще бы! Ведь он подробно продемонстрировал все округлости певицы. 53-летняя звезда исполнила песню для солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем пресловутом прозрачном наряде, заставив всех ахнуть от изумления.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 1 2017 в 5:07 PDT

Даже женатый Максим Галкин не удержался от комментария, на что Милявская ответила телеведущему: "Максим, судя по всему, то, что убыло у твоей жены, прибыло у меня!" А заодно добавила, что хочет остаться "единственной толстой певицей на нашей эстраде". Восхищенный народ искупал звезду в овациях: чувство юмора Лолы всем пришлось по душе.

Напомним, супруг Лолиты прокомментировал внешний вид жены: "Ну надел человек. Что в этом плохого? Она сама принимает решение, что ее, а что не ее. Со стороны всегда есть какие-то комментарии, что тут говорить. Как я могу запретить носить вещи, которые ей нравятся?" – цитирует его Life.Ru.