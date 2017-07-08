Сестра запретила говорить о Жанне Фриске

Сегодня, 8 июля, свой день рождения справила бы певица Жанна Фриске. Младшая сестра поздравила именинницу и совершила неожиданный поступок – запретила подписчикам комментировать их общее фото.

Родные и близкие в своих аккаунтах в различных социальных сетях посвящают теплые слова Жанне Фриске, которой сегодня, 8 июля, исполнилось бы 43 года. Не осталась в стороне и младшая сестра покойной певицы Наталья. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Фриске опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Жанной.

"С днем рождения моя малышка", – коротко подписала Наталья. Примечательно, что Фриске по какой-то причине запретила комментировать фотографию. Хотя все предыдущие публикации Натальи можно обсуждать. Ранее, в день годовщины смерти Жанны, младшая сестра сделала признание.

enter; width:100%;"> Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июл 7 2017 в 4:31 PDT

"Девочка моя😩моя родная сестренка...😔 говорят время лечит...но в нашем случае только хуже... с каждым днем все тяжелее дышать...постоянно думаю о тебе...почему ты? Почему тебя больше нет с нами? В 22.07 будет 2 года как твое сердечко перестало биться...до сих пор как в страшном сне, каждый раз надеюсь что это всего лишь сон😭" – оставила проникновенную запись под фотографией Жанны Наталья.

Поздравила с днем рождения Фриске и певица Ольга Орлова, которая была не только ее лучшей подругой, но и крестной матерью сына артистки Платона. "Как же нам было весело и хорошо вместе... С днем рождения, моя любовь! Ты всегда в моем сердце", – написала Орлова.

Напомним, Жанна Фриске умерла вечером 14 июня в возрасте 40 лет. Она отчаянно и до последнего боролась с неоперабельной опухолью мозга. Однако все попытки победить болезнь оказались тщетными. У артистки остался сын Платон, которому уже четыре года. На днях его отец, шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, увез малыша за границу на отдых.