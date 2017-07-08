Собчак мечтает стать рабыней

Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram своими сакральными мечтами. Как выяснилось, она мечтает стать рабыней у "хорошего барина".

Ксения Собчак удивила своих подписчиков в Instagram необычной фотосессией. На одном из снимков она лежит в одежде колхозницы на скамейке на фоне развешенного на веревке белья. Она уточнила, что кадр был сделан во время съемок. Впрочем, что именно это были за съемки, телеведущая не уточнила.

Зато светская львица поделилась с подписчиками своими сакральными мечтами. Оказывается, она мечтает о судьбе рабыни. Она написала об этом в комментариях к снимку. "Вот так бы крепостной, да у хорошего барина....эх,мечты,мечты:)!" – отметила Ксения Собчак.

Примечательно, что многие подписчики телеведущей неодобрительно отнеслись к подобной мечте. Они подчеркнули, что если бы Ксения Собчак была крепостной, то "хороший барин" не позволил бы ей просто лежать на скамейке.

"Если ты была бы крепостной девкой, не лежала бы на лавке в резиновых сапогах, а убирала бы скотный двор босиком, а барину чистила бы сапоги на досуге, если бы этот досуг был бы у крепостной", – написал в комментариях serdolik7. "Порки захотела, муж читает?" – добавила svetakryukova.

enter; width:100%;"> Вот так бы крепостной,да у хорошего барина....эх,мечты,мечты:)! #чтотобудет #сьемкивразгаре Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 7 2017 в 4:47 PDT

Отметим, что Ксения Собчак регулярно удивляет подписчиков необычными фотографиями. При этом звезда часто подвергается критике за странный внешний вид. Однако саму телеведущую подобная критика не смущает – она продолжает регулярно публиковать в соцсети провокационные снимки.