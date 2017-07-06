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Сообщившая об алкоголизме Осина Штурм купила ему вино

Евгений Осин и Наталья Штурм. Фото: dni.ru
В жизни популярного в прошлом исполнителя Евгения Осина сложилась бредовая ситуация. Подруга артиста Наталья Штурм сначала публично назвала его алкоголиком, а затем призналась, что купила ему вино.
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В последние дни вокруг Осина много лжи. Даже сам Евгений был пойман на том, что покривил душой. На днях он пожаловался в интервью, что из-за тяжелой болезни позвоночника у него якобы отнялись ноги, и попросил у щедрых и доверчивых россиян денег на операцию.

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Евгений Викторович Осин

Евгений Викторович Осин певец, музыкант

Историю со сбором денег для Жанны Фриске все помнят. Жители нашей страны в сжатые сроки собрали огромную сумму. После того случая многие артисты тоже теперь без стеснения рассказывают в соцсетях о своих смертельных диагнозах и умоляют пользователей интернета скинуться им на лечение.

Если не срабатывает этот способ, то некоторые обращаются за помощью к телебоссам, предлагают себя как героев ток-шоу. Дане Борисовой ведь с лечением в дорогостоящем реабилитационном центре в Таиланде помог "Первый канал". Осину (чисто теоретически) тоже может.

Едва Евгений сообщил через СМИ о своем бедственном положении, тележурналисты устроили настоящую битву за исполнителя, прославившегося благодаря хиту "Плачет девушка в автомате". Его телефон едва не расплавился от постоянных звонков, в то время как Наталья Штурм в этот момент уговаривала Осина без шумихи и сенсационных ток-шоу просто лечь в реабилитационную клинику.

Артистка даже привела к дому певца профессиональных врачей, собиравшихся его забрать в больницу и лечить от алкоголизма. Именно такой диагноз, по словам Натальи, поставили Евгению специалисты.

Однако певец отверг помощь подруги. Он не устоял перед искушением помелькать на главных каналах страны. Уже известно, что Осин снялся в передаче Бориса Корчевникова "Прямой эфир", которая выйдет в эфир со дня на день.

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Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash)

Фото со съемок разместили в своих Instagram Катя Лель и Анна Калашникова. Комментаторы сразу заметили, что Евгений не лежит на каталке и не сидит в инвалидной коляске. "Так он на ногах стоит? Ничего не отнялось?", "Осин же сказал, что ходить не может, как так???" – изумились люди, глядя на вполне себе здорового, улыбающегося Евгения, позирующего с другими артистами, пришедшими в студию, чтобы его поддержать. Выходит, не отнялись ноги у исполнителя. Получается, Осин дезинформировал общественность, когда просил выслать ему денег и дал номер карточки.

Отметим, что в этой ситуации некрасиво выглядит не только Евгений, но и его приятельница Наталья Штурм. Она громче всех кричала и в соцсетях, и в интервью об алкоголизме Осина. И вдруг выясняется, что в день посещения артиста она купила ему алкоголь. Зная, что певец зависим, что печень у него уже якобы больная, исполнительница явилась к нему со спиртным.

Наталья объяснила свой странный поступок тем, что об этом ее попросил сам Евгений. "Я приехала с пустыми руками (только моя 👜) и через часа 2 он попросил меня принести продукты и вино. Я сходила в магазин 😳😂 и купила за свой счет все что он просил", – написала в микроблоге Штурм.

Комментаторы тут же выразили недоумение, как такое вообще возможно. "Если вы приехали его лечить, как вы говорите, то какое нафиг вино покупать человеку, который спивается?!" – написал один из пользователей Сети. На это Наталья ответила, что таким способом пыталась уговорить Евгения поехать с ней в больницу и начать лечение. "Я его "пыталась утащить" в клинику. Его ждал автомобиль вести его в клинику, где была готова палата", – заверила певица. Однако все ее старания, даже с вином, не увенчались успехом. Осин от лечения отказался, а затем отправился на съемки "Прямого эфира". Дальнейшая судьба артиста неизвестна.

Мне очень хочется уже показать вам красивые пейзажи, вкусные рестораны и интересные путешествия. Но приходится оправдываться (!) за желание помочь давнему другу #евгенийосин , который не только отказался от реальной помощи, но ещё и сейчас в телефонном разговоре упрекнул, что это были не врачи, а подстава. Чтобы я больше его не трогала, что он не пьёт и никогда не пил����И ничего ему лечить не надо. Ок! Я точно знаю что в деньгах он не нуждается. Он нуждается только во врачебной помощи. Но каждый сам кузнец...своей жизни. Мне такой пиар не нужен, я хотела помочь, это были мои личные амбиции, пот что много было выстрадано от таких вот "непьющих" алкоголиков. Делай все что хочешь. А я сделала что могла. Захочешь лечиться - через твою сестру дам контакты. С тобой я больше не хочу иметь дела. #алкоголизм #живикакзнаешь #крикдуши #��

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

Автор: Елена Алешина6 июля 2017, 20:40

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