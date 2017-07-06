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Анисина с посиневшей губой – Джигурде: Ты за это ответишь

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: GLOBAL LOOK press\ Pravda Komsomolskaya
Никита Джигурда в честь большого праздника – Всемирного дня поцелуя – рассказал журналистам о своем первом лобызании с Мариной Анисиной. Страстный актер травмировал губу фигуристке, и за это она пригрозила ему расправой.
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Никита признался, что 11 лет назад до одури влюбился в стройную и красивую Марину. Всемирно известная олимпийская чемпионка долго сопротивлялась его ухаживаниям, поэтому Джигурда заполучил вожделенный поцелуй обманом.

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Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

"Я каждый день ходил к ней на тренировки. Подкатывал: дарил цветы, подарки, звал на свидания… Несколько раз пытался дотянуться до губ, но стеснительная богиня Анис упрямо подставляла щеку", – вспоминает пылкий любовник.

У Никиты, сходившего с ума от желания, созрел хитрый план по совращению своей рыжеволосой зазнобы. "Решил, что поцелую ее в людном месте, – при скоплении народа она постыдится дать мне пощечину. Так и сделал: пригласил в ресторан, предложил выпить на брудершафт. Она, как я и думал, отказалась", – восстановил ход событий Джигурда.

Услышав очередное "нет" от Анисиной, артист не сдался. "Я попросил: мол, можно хотя бы в ланиту чмокнуть? Подошел и, когда она повернула щеку, взял ее за голову, притянул к себе и что было сил впился в ее рот. Она не стала отбиваться, как я и рассчитывал", – цитирует Никиту сайт "СтарХит".

Во время этого приятного процесса лицо Марины пострадало, потому что темпераментный актер слишком увлекся. "Когда поцелуй закончился, у нее была синяя губа. "Ты за это ответишь", – прошипела моя любовь. Но, видимо, ей понравилось, потому как после ужина она пригласила меня к себе домой…" – с улыбкой отметил Джигурда.

Благодаря другим интервью супругов, доподлинно известно, что и дальше у них все было замечательно. "Никита – отличный любовник", – похвасталась Анисина в эфире телешоу. Позже спортсменка добавила, что "в этом смысле" у актера все в порядке. "Он человек с фантазией", – уточнила Марина.

Никита Джигурда. Фото: vk.com dzhigurda12

В беседе с корреспондентом Dni.Ru Никита как-то раз объяснил, за что удостоился звания "отличный любовник". "Знаете, у нас были настоящие, сильные чувства. До меня Марина не испытывала радости в постели, для нее секс был как зарядка. А у нас с ней произошло уникальное совпадение на физическом, сердечном и духовном уровне. С ней я мог быть самим собой, проявлять то, чего другие женщины пугались", – рассказал Никита.

Автор: Елена Алешина6 июля 2017, 16:52
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