За что Анисина называет Джигурду отличным любовником

В канун Дня святого Валентина актер Никита Джигурда рассказал о деликатной стороне жизни с фигуристкой Мариной Анисиной. Спортсменка называет артиста отличным любовником, и Никита рассказал изданию Dni.Ru, за какие заслуги удостоился столь высокой похвалы от возлюбленной.

"Никита – отличный любовник", – с улыбкой заявила Анисина в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ. Позже спортсменка добавила, что "в этом смысле" у актера все в порядке. "Он человек с фантазией", – уточнила она.

Корреспондент Dni.Ru дозвонилась до Джигурды, чтобы в канун Дня всех влюбленных услышать трогательную историю любви эпатажного актера и олимпийской чемпионки. "Знаете, у нас были настоящие, сильные чувства, – рассказал Джигурда. – До меня Марина не испытывала радости в постели, для нее секс был как зарядка. А у нас с ней произошло уникальное совпадение на физическом, сердечном и духовном уровне. С ней я мог быть самим собой, проявлять то, чего другие женщины пугались".

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Июл 8 2015 в 4:33 PDT

Вспомнил актер и как впервые встретился с Мариной на проекте "Звезды на льду". "Я никогда до этого не соглашался на шоу, – рассказал Джигурда. – Меня звали с Надей Бабкиной петь на "Два голоса", на танцы на паркете – я отказывался, – Я был драматическим актером, мне было не до этого. А здесь судьбоносная встреча. Звонок раздался, продюсер говорит: "Выручите. У нас ситуация адовая. Мы не можем найти партнера Олимпийской чемпионке, она завтра прилетает из Америки. Она очень требовательная, сказала, что партнер должен быть высоким, любимцем публики, юморным, не старым, не юным, и чтобы на коньках катался классно, потому что я приеду побеждать".

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Фев 3 2017 в 6:29 PST

В итоге Никита согласился. "Меня спрашивают: "Вы на коньках стоите?" Я в своей обычной манере отвечаю: "Я стою как Бог!", не уточняя, что последний раз надевал коньки, когда мне было 13 лет", – отметил он.

В первый же артист сообщил спортсменке: "Хочу, чтобы ты стала моей женой и родила мне такую же зеленоглазую богиню". "А я мальчика хочу", – ответила Марина. "Ну хорошо, – согласился Никита. – Сначала будет мальчик, потом девочка. Первый – бог любви, вторая – богиня".

Первая тренировка надолго запомнилась обоим звездным участникам. "Я надел коньки, встал на лед. Она смотрит, говорит: "Ну? Вы ездить будете". А я ей отвечаю, мол, меня спрашивали, стою ли я на коньках, а я думал, это ты меня научишь кататься. В общем, стали мы тренироваться, по четыре-пять часов в день. Мне казалось, она не катается, она летит по льду. Сам с непривычки падаю, разбиваю колени, за нее держусь. Влюбился в нее. Уникальная, статуэтка! Обнимаю ее, а у меня ощущение, что она из мрамора сделана. И глаза сияют, а меня током бьет", – поделился актер.

После первого выступления ведущий Максим Галкин поинтересовался у конкурсантов: "Вы будете бороться за победу?" Никита недолго думая ответил: "Зачем мне бороться? Я уже победил! Я свою богиню уже встретил!"

Постепенно между актером и спортсменкой зарождались настоящие чувства. "На репетициях стер ноги в кровь, – пожаловался артист. – Она мне из Франции привезла пластырь – не обычный, а такой, который как вторая кожа. Заходим в раздевалку после тренировки, а она по привычке, как принято у спортсменов, снимает себя спортивные штаны, остается в трусиках одних. Можете себе представить?! Я прямо с ума сошел – девочка-статуэтка, ножки точеные. Взгляда моего испугалась. Ты чего так смотришь, говорит. А я застыл, любуюсь. Иду к ней, а она вскакивает. Говорю: "Не бойся меня, я тебя не обижу". А она бегом одеваться".

Актер начал смотреть видео с других выступлений своей наставницы, читать ее интервью. И вот как-то раз Марина пригласила "ученика" к себе домой. "Ну и началось – разговоры, вино на брудершафт, поцелуи невинные. Я – уже руку к храму мамы. Она: "Нет, нет, нет, завтра". Я повелся. А она потом принялась от меня бегать", – смеется Джигурда.

Как мы знаем, в итоге Никита и Марина поженились. У них родились двое прекрасных детей: Анжель-Крист и Эва-Влада. А в ноябре 2016 года фигуристка неожиданно подала на развод. Адвокат спортсменки называл в качестве причины непреодолимые разногласия между супругами.