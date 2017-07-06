Избитая Гордон поиздевалась над свадьбой "худшего из мужей"

Певица и ведущая поглумилась над Сергеем Жорииным. Но сделала это тонко и метко.

Сегодня известный по звездным процессам адвокат Сергей Жорин в пятый раз стал женатым человеком. Его новой избранницей стала звезда бокса Наталья Рагозина, имя которой в прошлом фигурировало в скандале о домашнем насилии. Совпадение или нет, но и Катя Гордон в свое время тоже жаловалась на рукоприкладство Жорина.

Катя, конечно, не могла пройти мимо свадьбы своего бывшего. "В связи с тем, что худший из моих мужей наконец пристроен и за хорошей бабой, мне трезвонит и спрашивают комментарии", – пояснила желание высказать Катя. И высказалась, да как! Не в бровь, а в глаз! Ай, да Катя!

"Бил меня когда-то муж -

Адвокат был средненький,

Жили трудно, но не скучно

И совсем не бедненько.

Но ушла – хотелось жить!

И просила боженьку:

"Справедливость учудить

Помоги немноженько!"

И свершилась, господа,

Вырвана занозина -

На боксерше он женат -

И зовут Рагозина", – прочла отличные стихи собственного сочинения Гордон в ролике, опубликованном в ее аккаунте в Instagram.

enter; width:100%;"> Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Июл 6 2017 в 4:14 PDT

"В яблочко! Слово, лучшее оружие!", "Самое интересное то, что на этого чудика адвоката грубияна западают достойные женщины, как вы, Катя, как Рагозина", "Катя, очень смело!", "Она точно сдачу дать ему сможет. Жаль Рогозину почему-то, но каждый на своих ошибках учится", "От Занозиной к Рагозиной!" "Теперь не рискнет поднимать руку на супругу", – смеются комментаторы.