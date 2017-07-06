В Сеть попали порнофото Воробьева и Семенович

Популярный певец и бывший участник шоу "Холостяк" Алексей Воробьев не на шутку удивил поклонниц, выложив в Сеть чересчур провокационные фото. Откровенные снимки были сделаны на съемках клипа Анны Семенович.

Воробьев взялся за режиссуру нового музыкального видео пышногрудой экс-солистки "Блестящих" под названием "Хочу быть с тобой". "Съемки проходят в прекрасном ресторане", – сообщила в Instagram довольная Семенович.

Ранее Алексей пообещал журналистам, что снимет нечто новое и по-настоящему скандальное. Так оно и вышло. Клип еще даже близко не успел выйти на экраны, а его уже вовсю обсуждают в Сети и в светских СМИ.

Судя по фотографиям с площадки, обнаженные богатства Анны буквально бросаются в глаза. Некоторые мужчины рядом с певицей как завороженные пялятся на ее внушающий восхищение бюст. В том числе актер Гусейн Гасанов, которому досталась главная роль.

enter; width:100%;"> Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Июл 5 2017 в 5:03 PDT

Алексей тоже вдохновился прелестями своей голосистой подруги. На одном из снимков исполнитель нежно гладит шею Семенович, а другой рукой держит ее за голову. Улыбка Анны говорит о том, что приятны прикосновения певца. "Вы были бы прекрасной парой", "Они идеально смотрятся вместе", – отметили комментаторы и посоветовали артистам рассмотреть возможность романа.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Июл 5 2017 в 10:29 PDT

Другой актрисе на съемках повезло еще больше. Воробьев оказался с ней в такой позе, что комментаторы и акулы пера моментально окрестили это фото "порнухой" и иллюстрацией к Камасутре.

Публикация от Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Июл 5 2017 в 12:52 PDT

Алексей объяснил, что ему это было необходимо. "Прежде чем дать задачу актерам, я как режиссер, просто обязан всегда проверять достоверность и правдивость действия в предлагаемых обстоятельствах на себе, чтобы не требовать от артистов того, что не может быть правдой. Так что вот... проверяю правдивость действия в предлагаемых обстоятельствах на съемках клипа @ann_semenovich #ХочуБытьСТобой :))))", – оправдался за странную позу хулиган Воробьев.