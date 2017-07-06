В Сеть попали порнофото Воробьева и Семенович
Воробьев взялся за режиссуру нового музыкального видео пышногрудой экс-солистки "Блестящих" под названием "Хочу быть с тобой". "Съемки проходят в прекрасном ресторане", – сообщила в Instagram довольная Семенович.
Ранее Алексей пообещал журналистам, что снимет нечто новое и по-настоящему скандальное. Так оно и вышло. Клип еще даже близко не успел выйти на экраны, а его уже вовсю обсуждают в Сети и в светских СМИ.
Судя по фотографиям с площадки, обнаженные богатства Анны буквально бросаются в глаза. Некоторые мужчины рядом с певицей как завороженные пялятся на ее внушающий восхищение бюст. В том числе актер Гусейн Гасанов, которому досталась главная роль.
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Алексей тоже вдохновился прелестями своей голосистой подруги. На одном из снимков исполнитель нежно гладит шею Семенович, а другой рукой держит ее за голову. Улыбка Анны говорит о том, что приятны прикосновения певца. "Вы были бы прекрасной парой", "Они идеально смотрятся вместе", – отметили комментаторы и посоветовали артистам рассмотреть возможность романа.
Другой актрисе на съемках повезло еще больше. Воробьев оказался с ней в такой позе, что комментаторы и акулы пера моментально окрестили это фото "порнухой" и иллюстрацией к Камасутре.
Алексей объяснил, что ему это было необходимо. "Прежде чем дать задачу актерам, я как режиссер, просто обязан всегда проверять достоверность и правдивость действия в предлагаемых обстоятельствах на себе, чтобы не требовать от артистов того, что не может быть правдой. Так что вот... проверяю правдивость действия в предлагаемых обстоятельствах на съемках клипа @ann_semenovich #ХочуБытьСТобой :))))", – оправдался за странную позу хулиган Воробьев.
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