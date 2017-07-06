После шикарной свадьбы Собчак назвали престарелой цирковой кобылкой

На днях состоялась шикарная свадьба богатых предпринимателей, на которой в качестве тамады отработала сама Ксения Собчак. Блогер Лена Миро не смогла не высказаться о таком событии, мимоходом назвав телеведущую "престарелой цирковой кобылкой".

Свадьба Гаспара Авдоляна, сына Альберта Авдоляна, работающего в сфере телекоммуникаций, и Лолиты Османовой, дочери совладельца холдинга "Межрегионсоюзэнерго" Эдьдара Османова, была по-настоящему шикарной.

Чего стоит то обстоятельство, что ведущими на ней были Ксения Собчак и Андрей Малахов, а почтенную публику развлекали любимец дам бальзаковского возраста Стас Михайлов, "золотой голос России" Николай Басков, американская певица Леди Гага и другие. Сложно описать обстановку, где проходил праздник. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, в здании, где вручают премии "Оскар". Банкетный зал буквально утопал в цветах, а столы ломились от яств.

О свадьбе написало множество СМИ, не оставила торжество без внимания и Лена Миро. Блогер весьма едко прокомментировала свадьбу, чей бюджет лишь по скромным подсчетам составлял несколько сот миллионов рублей, не упустив возможности вставить шпильку и Ксении Собчак.

"Я очень люблю свою работу, – заявила престарелая цирковая кобылка Ксения, оттарабанив тамадой на армянской свадьбе, и добавила: – Это большое счастье общаться с интересными, успешными, преуспевающими людьми. Большое счастье видеть и переживать впечатления доступные избранным", – написала Миро, процитировав Собчак.

enter; width:100%;"> Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 3 2017 в 12:04 PDT

Досталось от блогера и самой свадьбе. "Все было на свадьбе дорого, все богато. И пусть нет вкуса, зато много золота", – высказалась Лена. Далее критика Миро только набирала обороты. "Безумное, безудержное потребление не может вызывать ничего, кроме чувства глубочайшего омерзения", – заявила блогер.

Впрочем, далее Миро вернулась к обсуждению Собчак, снова сравнив ее с лошадью. "Ксения отбеливает, как паста Colgate. А почему бы и нет, если перед мордой кобылы потрясти сахарком? В смысле, если заплатят пачку денег, то и дьявола можно назвать ангелом", – высказала свое мнение Миро.