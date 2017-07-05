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Маликова высказалась о своем замужестве

Инна Маликова. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Яркая представительница клана Маликовых – Инна – решила прояснить для фанатов свое семейное положение. Блондинка призналась, что она "свободна и счастлива".
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Несмотря на то, что о личной жизни Инны Маликовой практически ничего неизвестно, в СМИ регулярно появляется информация о скорой свадьбе певицы. Дошло до того, что артистка решила расставить все точки над i и прояснить ситуацию. Маликова сделала это на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

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"Судя по комментариям в СМИ и сети, все настойчиво хотят меня выдать замуж. Это, конечно, безумно приятно, что так много людей неравнодушных к моей жизни! ))) понятное дело, что счастье женщины в семье, но не только в семье! Чтобы закончить "желтые" пересуды, напишу об этом один раз тут – чтобы ничего не было выдернуто из контекста", – начала свою речь Инна.

Далее исполнительница призналась, что в ближайшее время не собирается выходить замуж. "Как же здорово, когда можно без страха осуждения заявить – я single & happy. Не "одинокая и счастливая?", а "свободная и счастливая"! Но это совсем не значит, что я не надеюсь еще встретить большую Любовь! О чем с радостью с вами поделюсь 😜😊💋А сейчас спасибо всем, кто уважает мое личное пространство. 😅❤ " – завершила свою речь Маликова.

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Публикация от Инна Маликова (@innamalikova)

Отметим, что в начале года певица отметила юбилей. Ей исполнилось 40 лет. Маликова относится к круглой дате философски. "Я точно знаю, что в 30 лет можно быть несчастной, а в 40 – счастливой. У меня сейчас прекрасный возраст: есть все для того, чтобы жить и работать. И самое главное – у меня гармония в душе. Могу признаться, что в 30 лет такой гармонии у меня не было. Так классно и круто в 40 быть хозяйкой своей жизни; человеком худо-бедно, а сделавшим карьеру; женщиной, которая сама зарабатывает и ни от кого не зависит. Жить и кайфовать и продолжать много-много работать, в том числе и над собой", – в недавнем интервью сказала певица.

Автор: Наталья Аряева5 июля 2017, 14:34

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