Дмитрий Маликов о сестре: Я ее не хочу, не буду ее любить

Инна пожаловалась на брата "кому только можно". Она уверена, что раздражала его своим присутствием.

У певицы Инны Маликовой разница со знаменитым братом-музыкантом Дмитрием семь лет. По ее словам, особенно сильно она чувствовалась в детстве. "Дима в восьмом классе, я первоклашка, – вспоминает Инна. – Он уже взрослый, его друзья – симпатичные девочки, мальчики, у них какие-то свои интересы. Я маленькая, мне нравятся его друзья, хочется быть с ними в компании. А меня, естественно, туда не берут, выгоняют, закрывают перед носом дверь. Я раздражала его своим присутствием, любопытством. Естественно, капризничала и жаловалась всем, кому только можно".

"Да и когда мама была мною беременна, Димка был против! – уверяет Маликова. – По словам мамы, он постоянно повторял: "Я ее не хочу, не буду ее любить, не буду с ней дружить!" Но потом, когда я родилась, он как-то ко мне проникся. Даже гулял со мной иногда. Кроме того, родители относились к нам одинаково – не могу сказать, что меня больше баловали, родительская любовь делилась между нами поровну. А вот некоторые Димины поклонницы меня терпеть не могли – уж не знаю, где я им дорогу перешла…"

"Я просто не знала, что делать. Эти девочки и обзывали меня, и письма Диме про меня неприятные писали. Они же молоденькие, не понимали, что я-то совершенно ни при чем!" – цитирует Инну журнал "Откровения звезд".