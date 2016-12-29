Маликова рассказала о главном в жизни

Представительница известной творческой династии Инна Маликова дала откровенное интервью. Артистка рассказала о главном в жизни накануне своего юбилея.

1 января вся страна встречает Новый год. Однако для некоторых это еще и очень личный праздник. К примеру, свой юбилей отметит Инна Маликова. Артистке исполнится 40 лет. Пока у Инны нет четкого плана относительно праздника, приуроченного к предстоящей круглой дате. Как оказалось, 31 декабря она работает. Однако на следующий день к артистке все равно приедут друзья и родственники. "Если честно, то каких-то грандиозных гулянок и пиршеств я никогда не устраиваю", – призналась Маликова.

Поздравить маму и встретить Новый год приедет из Франции сын Инны Дмитрий. "У него две недели рождественских каникул до второго января. Обязательно придет сестра Стеша (дочь Дмитрия Маликова. – Прим. ред.). Первое января мы проведем вместе, а второго он уже улетит учиться", – сообщила Инна.

Маликова призналась, что старается философски относиться к предстоящей круглой дате. "Я точно знаю, что в 30 лет можно быть несчастной, а в 40 – счастливой. У меня сейчас прекрасный возраст: есть все для того, чтобы жить и работать. И самое главное – у меня гармония в душе. Могу признаться, что в 30 лет такой гармонии у меня не было. Так классно и круто в 40 быть хозяйкой своей жизни; человеком худо-бедно, а сделавшим карьеру; женщиной, которая сама зарабатывает и ни от кого не зависит. Жить и кайфовать и продолжать много-много работать, в том числе и над собой", – цитирует Инну Маликову Woman Hit.

К слову, артистка не скрывает, что работа над собой отнимает у нее много времени и средств. "Не буду скрывать, что это дорого. Я хожу в спортивный зал, но занимаюсь там обязательно с тренером, потому что хочу провести это время продуктивно… В салон пошла, массаж сделала, спортом позанималась, одежду купила для тренировки, крем какой-нибудь хороший – это все деньги", – констатировала артистка.