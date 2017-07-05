Штурм озвучила смертельный диагноз Осина

Звезда 90-х Наталья Штурм взялась за госпитализацию тяжелобольного Евгения Осина и уже даже договорилась с врачами. Артистка озвучила неутешительный диагноз певца и заявила, что доверчивые друзья шлют ему деньги не на лечение, а на смерть.

Уже второй день Наталья бьет тревогу в соцсетях из-за плачевного состояния Евгения. Ранее Осин пожаловался, что у него отнимаются ноги из-за серьезных проблем с позвоночником, и попросил у россиян денег на дорогостоящую операцию.

По мнению исполнительницы, финансовая помощь поклонников не только не спасет артиста, но и приведет к летальному исходу. Штурм заявила, что Осин страдает от алкоголизма и все деньги непременно пропьет. Наталья убеждена, что ему необходимо принудительное лечение в реабилитационном центре. Она даже уже договорилась с нужными специалистами.

"Спасибо всем, кто переживает за #женяосин. Сегодня был тяжелый день, мы с врачами 8 часов пытались уговорить Женьку лечь в клинику на обследование. И он уже был согласен, если бы не... Скажу как есть: армия журналистов окружила дом в надежде получить жареные факты. Его телефон обрывают телевизионщики, суля гонорары, но не для того, чтобы помочь с лечением, а использовать больного артиста для разовых съемок и выкинуть, как отработанный материал", – сообщила в Instagram Наталья, возмущенная цинизмом акул пера.

enter; width:100%;"> Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 4 2017 в 2:42 PDT

От приятелей Евгения тоже толку мало. "Звонили "друзья", которые готовы были примчаться "спасать" от врачей. Даже охрана дома была на нашей стороне, максимально сотрудничая. Одно не понимаю: зачем обманывать поклонников, зрителей, читателей, если тебе не надо на лечение ног, тебе, Женя, надо просто на бутылку??" – недоумевает и сердится на завравшегося Осина Штурм.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 3 2017 в 11:04 PDT

Наталья взвалила на свои хрупкие плечи спасение Евгения, но он не идет навстречу. "Я привезла врачей, все оплачено, готова одноместная палата в частной клинике – Жене только нужно было дойти до лифта и спуститься с нами в машину... знаете, сколько денег прислали ему поклонники на "псевдо-лечение"? Все лишь 200 рублей! Значит меня услышали! Знайте, эти деньги не на лечение, а на смерть. Диагноз врача – цирроз печени и не только..." – завершила свою эмоциональное послание артистка и нецензурно выразилась в адрес "друзей" Осина.