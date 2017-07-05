Бузова взбесилась из-за укоров в беспросветной тупости

Звезды плюют на звезду "Дома-2". А она обижается: мол, не заслужила такого.

У Ольги Бузовой хорошее университетские образование, но из-за того, что имя телеведущей ассоциируется с одиозным проектом "Дом-2", ее часто укоряют в недалекости и примитивности. Причем делают это, как правило, знаменитые люди.



"Я часто слышу в свой адрес самые неприятные слова именно от коллег. И искренне не понимаю, почему они так злятся на меня. За что? – едва не плачет Ольга. – Я никогда не претендовала на звание золотого голоса России, оно не для меня. Всего лишь делаю то, что нравится. У меня есть харизма, безумное рвение, желание работать. Кому из них я помешала?"

Камень в телеведущую не бросил только ленивый. И у нее есть объяснение: "Сейчас знаете, как принято? Хочешь, чтобы о тебе написали в газете, оскорби Бузову – сто процентов по­падешь на первые полосы. Я слышу эти слова от уважаемых людей, о которых и не скажешь, что они на такое способны. Никогда бы не подумала. Но, как говорят в нашем бизнесе, встретимся у кассы. Там и посмотрим, кто сколько билетов продал. И я уверена, что продам больше".

"Вы, которые так уверенно говорите о том, что Бузова тупая, – вы же не видели меня ни разу! – цитирует взбешенную несправедливостью девушку "Теленеделя". – А у меня отлично мозг работает, каждую минуту создает какие-то невероятные идеи. Хочу сказать спасибо тем немногим артистам, которые решили поддержать меня, не плюют в мою сторону, не говорят: "Фи, она дура!"