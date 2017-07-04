Волочкова в трусах тряхнула стариной

Анастасия Волочкова променяла дождливую Москву на солнечный курорт. Не успела балерина появиться на пляже в мини-бикини, как тут же тряхнула стариной и продемонстрировала фирменный умопомрачительный шпагат.

Многие поклонники гибкой танцовщицы уже успели соскучиться по ее растяжке. Анастасия довольно долго держалась и не показывала фанатам шпагатов. Зато теперь в Греции отрывается.

Отметим, что на свежих фото в Instagram можно разглядеть идеальную фигуру звезды. Кислотно-яркий купальник подчеркнул роскошный бюст Волочковой, ее плоский живот и ровные, красивые ноги. 41-летняя Анастасия превзошла саму себя, с каждым годом она становится все краше и краше.

Возможно, балерина выглядит столь блистательно, потому что пребывает в прекрасном настроении. В подписях к снимкам она пишет, что пляж в ее отеле – шедевр. Туристы еще не успели ничего загадить, потому что это райское, по словам Анастасии, место открылось всего неделю назад. "Видимо, к моему приезду.😂👍🏼", – скромничает танцовщица.

enter; width:100%;"> Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 3 2017 в 10:40 PDT

Волочкова призналась, что любит яркие краски жизни и море позитива. А еще она по пути в отель успела заскочить в монастырь Святой Анастасии. "Какое же это намоленное, святое место. Здесь почитают и нашу Матрону Московскую. Как здесь благостно. Я счастлива, что у меня такое красивое греческое имя. И у моей дочки тоже", – отметила балерина, имея в виду свою наследницу Ариадну.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 4 2017 в 2:37 PDT

В монастыре россиянку растрогали до глубины души. "Отец Константин неожиданно для меня отслужил молебен... И это знак, что все я делаю правильно. 🌹Мы все в праве жить свободно и счастливо", – заявила артистка, после чего отправилась на пляжную фотосессию.