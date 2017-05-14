Малахов посмеялся над "ноухау" Волочковой

Ведущий ток-шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов примерил образ Анастасии Волочковой. Снимок в стиле знаменитой балерины телеведущий выложил на своей странице в Instagram.

"Решил почувствовать себя @volochkova_art и зайти на борт с букетом цветов! Понимаю, что #белыерозы ноухау Настеньки, но раз в жизни можно… спасибо, Ташкент", – подписал фотографию Малахов.

На снимок тут же отреагировали поклонники телеведущего. По их мнению, образ Волочковой требует дополнения. "Тогда не с букетами а в валенках ,кофте но с голой оппой", – пояснили придирчивые подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Некоторые поспешили предостеречь Малахова: "С цветами красив! Только на шпагат не пробуй садиться, не надо". В целом же поклонники в восторге от фотографии ведущего: "Как всегда необыкновенно на позитиве, молод, красив, весел, харизматичен! Обожаю!!!"

Публикация от @malakhov007 Май 14 2017 в 3:15 PDT

Днем ранее Малахов на своей странице в Instagram выложил более провокационную фотографию из Ташкента. На снимке он обнимает свою коллегу, корреспондента "Вечернего Урганта", Аллу Михееву. "Вечер в Ташкенте! Жарко. Плюс 30", – написал Андрей Малахов под фотографией.