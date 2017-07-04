Штурм: Умирающий Осин живет на помойке

Исполнительница хита "Школьный роман" Наталья Штурм поделилась с журналистами ужасающими подробностями о жизни тяжелобольного Евгения Осина. Артистка сравнила квартиру артиста с помойкой.

Днем ранее звезда 90-х Евгений Осин посетовал, что у него из-за серьезной болезни отнялись ноги, и попросил у россиян денег на лечение. По словам артиста, ему необходима операция, на которую нет финансовых средств. Еще 52-летний музыкант пожаловался, что остался совсем один. Мол, дочь и бывшая жена совсем его забыли.

Подруга певца Наталья Штурм дала эмоциональное интервью, в котором попросила не перечислять Осину денег. По словам исполнительницы, он может все пропить.

"Нет, ни в коем случае нельзя давать ему деньги напрямую! Ноги, позвоночник и другие органы стали отказывать именно из-за алкоголизма. Изначально надо лечить алкоголизм", – заявила Наталья. Штурм подсчитала, что Осину на комплексное лечение нужно около 500 тысяч рублей, хотя он просил 50-60 тысяч. "Когда я увидела цифры, которые он просит, эту мелочь – эти деньги на бутылки", – уверена звезда эстрады, много лет дружившая с Осиным.

Артистка подчеркнула, что положение Евгения критическое. "Если его лечить по-настоящему: ноги, и органы, которые у него отказывают, это все дорогое лечение с одновременной детоксикацией. И то, что деньги он просит – это явно на его пьянство. А пьет он… Я не знаю, как еще с ним ничего не случилось, потому что собутыльниками Жени могут быть дворовые алкоголики возле подъезда. Это очень страшно!" – бьет тревогу певица.

Судя по рассказу Натальи, Евгений уже на грани жизни и смерти. Неубранную квартиру артиста Штурм сравнила с помойкой. "Он деградирует страшными темпами! Я несколько лет назад прислала к нему горничную, она была в ужасе! Там убраться невозможно! У него огромная прекрасная квартира, которая сведена до уровня уже... не хочется говорить помойки, но она находится в ужасном состоянии!" – нагнала страху артистка.

Злоупотребляющий спиртным Осин внешне подурнел. "Выглядит он уже иначе. Понимаете, он деградирует такими темпами, что… Страшно говорить, что мы можем его похоронить и так далее. Но все к этому идет", – поделилась дурными предчувствиями с сайтом "Комсомольская правда" Штурм. Ранее в Instagram артистка заявила, что не хочет хоронить Евгения, которого необходимо срочно лечить насильно.

У исполнителей был общий директор Жора. "Он от Осина ушел много лет назад. Потому что Женька подводит, он не приезжает на концерты, он срывает выступления. Если он отказался от концерта – это самый хороший вариант. Если он согласится, он подводит организаторов, зрителей, просто не приедет. Он уже не может", – переживает за друга Наталья.