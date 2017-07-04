Штурм: Умирающий Осин живет на помойке
Днем ранее звезда 90-х Евгений Осин посетовал, что у него из-за серьезной болезни отнялись ноги, и попросил у россиян денег на лечение. По словам артиста, ему необходима операция, на которую нет финансовых средств. Еще 52-летний музыкант пожаловался, что остался совсем один. Мол, дочь и бывшая жена совсем его забыли.
Подруга певца Наталья Штурм дала эмоциональное интервью, в котором попросила не перечислять Осину денег. По словам исполнительницы, он может все пропить.
"Нет, ни в коем случае нельзя давать ему деньги напрямую! Ноги, позвоночник и другие органы стали отказывать именно из-за алкоголизма. Изначально надо лечить алкоголизм", – заявила Наталья. Штурм подсчитала, что Осину на комплексное лечение нужно около 500 тысяч рублей, хотя он просил 50-60 тысяч. "Когда я увидела цифры, которые он просит, эту мелочь – эти деньги на бутылки", – уверена звезда эстрады, много лет дружившая с Осиным.
Артистка подчеркнула, что положение Евгения критическое. "Если его лечить по-настоящему: ноги, и органы, которые у него отказывают, это все дорогое лечение с одновременной детоксикацией. И то, что деньги он просит – это явно на его пьянство. А пьет он… Я не знаю, как еще с ним ничего не случилось, потому что собутыльниками Жени могут быть дворовые алкоголики возле подъезда. Это очень страшно!" – бьет тревогу певица.
Судя по рассказу Натальи, Евгений уже на грани жизни и смерти. Неубранную квартиру артиста Штурм сравнила с помойкой. "Он деградирует страшными темпами! Я несколько лет назад прислала к нему горничную, она была в ужасе! Там убраться невозможно! У него огромная прекрасная квартира, которая сведена до уровня уже... не хочется говорить помойки, но она находится в ужасном состоянии!" – нагнала страху артистка.
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Мой друг Женя Осин очень болен. Ему срочно (!) нужна помощь. Но не та, о которой он просит - Женьку нужно лечить от многолетнего алкоголизма. Пусть обижается за эти слова, но лучше я напишу, чем хоронить его. Проблема в том, что он не признает своего недуга. И если ему щас дать денег на лечение ног - он их пропьёт. Лечить его нужно насильно - другого пути нет. Все средства испробованы. Очень жаль, он прекрасный музыкант. #sos #женяосин #евгенийосин #друг #алкоголизм #спастимузыканта #помощь #лечение #лечениеалкоголизма #нарколог #психолог #неравнодушные #starhit #жизньзвезд #селебрити #артисты #клиника #москва
Злоупотребляющий спиртным Осин внешне подурнел. "Выглядит он уже иначе. Понимаете, он деградирует такими темпами, что… Страшно говорить, что мы можем его похоронить и так далее. Но все к этому идет", – поделилась дурными предчувствиями с сайтом "Комсомольская правда" Штурм. Ранее в Instagram артистка заявила, что не хочет хоронить Евгения, которого необходимо срочно лечить насильно.
У исполнителей был общий директор Жора. "Он от Осина ушел много лет назад. Потому что Женька подводит, он не приезжает на концерты, он срывает выступления. Если он отказался от концерта – это самый хороший вариант. Если он согласится, он подводит организаторов, зрителей, просто не приедет. Он уже не может", – переживает за друга Наталья.
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