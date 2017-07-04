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Сын матерщинника Шнурова оказался ботаником

Сергей Шнуров. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Сергей Шнуров показал фото своего повзрослевшего сына Аполлона. Юноша, по мнению фанатов, оказался сущим отличником и ботаником.

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Официально лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров был трижды женат. В первом браке у него родилась дочь Серафима, которой 24 года, а во втором браке – сын с необычным именем Аполлон 2000 года рождения. Говорят, наследник артиста был назван в честь поэта Аполлона Григорьева.

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Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Своих родных Шнуров редко показывает, поэтому каждая фотография буквально на вес золота. Несколько часов назад Сергей опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram снимок сына Аполлона. На фото юноша запечатлен в очках и кепке.

"Мой сын Аполлон уже выпивает, еще не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что все у него со временем получится и не хуже чем у отца. Горжусь", – с юмором написал Шнуров.

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах наследнику артиста, причем нашлись те, кто счел Аполлона весьма скромным. "С виду очень интеллигентный парень)) уверенна пьет и материться понарошку 😉🌈", "Пора нервничать – вид у Аполлона как у отличника. Такое запускать нельзя – сегодня очки надел, а завтра квадратные корни извлекать начнет. Затянет и все", "похож на мальчика скрипача из еврейской интеллигентной семьи)", "Аполлон на фотке прям ботаник))) но думаю, гены возьмут свое ;)))" – написали фанаты.

Ранее Сергей Шнуров опубликовал фотографию дочери Серафимы. "Моя дочь Серафима пьет, курит и матерится. Горжусь", – коротко охарактеризовал наследницу артист.

К слову, более года назад девушка связала жизнь с барменом Вячеславом Астаниным. Молодой человек окончил МГГУ имени Шолохова, но живет в Санкт-Петербурге. До свадьбы пара жила в гражданском браке, поэтому на вопросы поклонников о новом статусе наследница известного музыканта ответила рассудительно: "Опыт показал, что гражданский брак от зарегистрированного ничем не отличается. Если отношения хорошие, их никаким браком не испортишь".

Автор: Наталья Аряева4 июля 2017, 13:54
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