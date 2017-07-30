Кафельникова набросилась на отца после скандала с наркотиками
Алеся Кафельникова откровенно высказалась о скандале, который разгорелся после публикаций ее отца в социальной сети Twitter. Красавица фактически набросилась с обвинениями на близкого человека.
"Он достал своим твиттером сплетни пускать", – написала она в личном микроблоге. Запись сопровождали оскорбительные хештеги на английском языке.
Передайте пожалуйста Е.А , что он достал своим твиттером сплетни пускать. #bulshit #fucku pic.twitter.com/8fApJV93Gu— Alesya Kafelnikova (@Kafelnikova_A) 29 июля 2017 г.
Кафельников тут же ответил на выпад дочери. Он заявил, что ему неприятна эта ситуация. Тем не менее, знаменитый теннисист не стал опровергать информацию, которая содержалась в написанных ранее сообщениях.
Мне,конечно же неприятно! Но ...... pic.twitter.com/HmjM66Thwv— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 29 июля 2017 г.
Примечательно, что многие пользователи сети встали на сторону отца. "Не делай ошибку, не рви сердце единственному любящему тебя человеку! Тебе больно, и это не причина отрываться на том, кто тебе все простит " – пожурил Кафельникову один из комментаторов. "С папой мирись и больше не дерись!" – добавил другой.
Напомним, беспокоиться за состояние дочери Кафельникова начали после того, как он оставил неоднозначные сообщения на своей странице в социальной сети Twitter. "Я,отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт (орфография и пунктуация автора соблюдены – Прим .ред.), – написал он.
Содержание одного из сообщений позволило предположить, что у его дочери проблемы с наркотиками. Тем не менее, официально эта версия не была подтверждена.
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