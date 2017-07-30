Кафельникова набросилась на отца после скандала с наркотиками

Известный теннисист Евгений Кафельников спровоцировал перепалку с дочерью на просторах социальной сети Twitter. Юная модель ответила на противоречивые заявления отца о наркотиках.

Алеся Кафельникова откровенно высказалась о скандале, который разгорелся после публикаций ее отца в социальной сети Twitter. Красавица фактически набросилась с обвинениями на близкого человека.

"Он достал своим твиттером сплетни пускать", – написала она в личном микроблоге. Запись сопровождали оскорбительные хештеги на английском языке.



Кафельников тут же ответил на выпад дочери. Он заявил, что ему неприятна эта ситуация. Тем не менее, знаменитый теннисист не стал опровергать информацию, которая содержалась в написанных ранее сообщениях.

Примечательно, что многие пользователи сети встали на сторону отца. "Не делай ошибку, не рви сердце единственному любящему тебя человеку! Тебе больно, и это не причина отрываться на том, кто тебе все простит " – пожурил Кафельникову один из комментаторов. "С папой мирись и больше не дерись!" – добавил другой.

Напомним, беспокоиться за состояние дочери Кафельникова начали после того, как он оставил неоднозначные сообщения на своей странице в социальной сети Twitter. "Я,отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт (орфография и пунктуация автора соблюдены – Прим .ред.), – написал он.

Содержание одного из сообщений позволило предположить, что у его дочери проблемы с наркотиками. Тем не менее, официально эта версия не была подтверждена.