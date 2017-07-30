Бузовой напомнили о смерти

Известная певица Ольга Бузова попрощалась со своими питомцами – собаками Евой и Челси. Комментаторы в социальной сети напомнили исполнительнице о смерти одного из любимцев.

Судя по подписи к снимку, звезда очень тяжело переживает разлуку с животными. "Провожают меня...Мои кнопочки любимые 🐶🐶целовала и чесала их всю ночь и утро...очень сильно буду скучать", – пишет она на своей странице в социальной сети Instagram.

При этом многие пользователи как будто забыли о смерти еще одного питомца – собаки Лавли. Комментаторы буквально завалили исполнительницу вопросами о том, куда пропало животное. Господи, Лавли умерла месяц назад, не тупите!" – возмущаются некоторые пользователи.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 29 2017 в 11:31 PDT

Не исключено, что такие напоминания о смерти любимого питомца могли задеть Бузову. Тем не менее, сама певица никак не отреагировала на многочисленные комментарии.

Напомним, о смерти шпица Лавли было объявлено в июне. Собаку подарила Бузовой на день рождения близкая подруга.

Примечательно, что телеведущая называла питомца белым ангелом. Животное скончалось, когда певица отдыхала в Монако.