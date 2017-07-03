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Как Марии Кожевниковой удалось сбросить 40 кг

Мария Кожевникова. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomokhov
Известная актриса Мария Кожевникова честно рассказала, как ей удалось избавиться от 40 лишних килограммов. В своем микроблоге артистка раскрыла секрет феноменального похудения.
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Недавно бывшая звезда сериала "Универ" удивила подписчиков в Instagram рассказом о своем лишнем весе. Мария сообщила, что во время беременности она набрала целых 40 килограммов.

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Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

В данный момент актрису невозможно назвать толстушкой, потому что после родов Кожевникова сумела вернуть былую стройность. Тем, кто не поверил в такой чудесный результат, Мария дала чуть ли не пошаговую инструкцию.

"Итак, друзья, обещанный мной пост про похудение -40 кг.!... Сразу, на берегу, чтобы не было претензий, договоримся – я не врач! Я лишь делюсь своей историей, опытом и мыслями", – обратилась к недоверчивым людям артистка.

Мария призвала прислушиваться к собственному телу. "Самое главное, что вы должны понять, принять и усвоить – организм умнее нас!! Точка‼️ Даже если Вы его переиграете всякими таблетками, чаями, напитками для похудения и т. д., это не надолго!!! – уверена Кожевникова. – Вы вернетесь к своему весу, а может еще и наберете дополнительные кг".

Голодовками опытная в этом вопросе Мария советует не увлекаться. "Что касается диет, в них я тоже верю с трудом, хотя бывает так, что организму подошло, например, когда кто-то отказался от мяса, а кто-то от молочки, но... На своей практике убедилась, что диеты – это тоже обман", – заявила артистка.

Она ограничивала себя в еде с десяти лет. "Перепробовала огромное количество и разные варианты! И, да, я не ошиблась, с 10 лет, так как я занималась профессионально художественной гимнастикой, а в этом виде спорта каждые лишние 100 грамм – это беда-бедища!" – подчеркнула Кожевникова.

Актриса рекомендует не тратить время на поиски и покупку "палочки-выручалочки". "Ее нет, не существует, она уже находится в Вашей голове! Итак, первое правило, кстати, наверное самое сложное, любить себя надо в любом весе!! Это сложно, но возможно, тут поможет чувство юмора, я себя называла, например, слононожкой", – повеселила подписчиков Мария.

От природы и благодаря каждодневным тренировкам по шесть часов будущая звезда кино имела с раннего детства рельефные ноги. "А тут... что икра, что голень, что ляжка были одинаковые 🙈, не говоря уже про одежду мужа, в которую я не влезала, – не без содрогания вспоминает Мария. – К этому еще "поклонники и доброжелательные СМИ " всегда были рады "поддержать добрым словом".

Кожевникова убеждена, что все проблемы в нашей собственной голове. "Поэтому переходим к главной мысли этого поста, надо усвоить, что чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно, в первую очередь, избавиться от лишних и ненужных мыслей, и это – факт! После функции, которую я называю "полюби себя такой, какая ты есть" (имею в виду отражение в зеркале), надо полюбить свой организм изнутри! И здесь я тоже не буду оригинальна, хотя есть пару секретов: это вода, питание и физическая нагрузка!" – перечислила актриса.

Автор: Елена Алешина3 июля 2017, 19:30
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Мария Кожевникова спрятала живот за свободным платьем

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