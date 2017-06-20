Беременная Кожевникова напугала поврежденным лицом

Мария Кожевникова, о беременности которой месяц назад сообщили светские СМИ, не на шутку напугала своих подписчиков в Instagram. Известная актриса поделилась фото, на котором ее привлекательное лицо обезображено синяками.

Поклонники артистки, внимательно разглядев кровоподтеки и фингал под глазом звезды, пришли ко мнению, что это сценический грим. Мол, все следы побоев на лице Кожевниковой нарисованы талантливым художником.

Однако были и те, кто воспринял всерьез изображение. "Что случилось?", "Страшнооо", "Ужас бедняжка", "Что произошло?", "Я в прошлом месяце с таким же ходила. Брат нечаянно стукнул", "Ой, ей, ей! Да кто же такое посмел?)))", "Надеюсь быстро поправитесь", – взволновались пользователи Сети и попытались выяснить, кто обидел Марию.

Другие смекнули, что это съемки сериала и отметили, что даже в таком гриме актриса хороша. "Это кто нашу Манюню так разукрасил-то??? Какой режиссер посмел?", "Ну что за фильм? – все время лупят", – возмущаются киноманы.

В подписи под селфи Кожевникова оставила отгадку, в хештеге указав название проекта "Казнить нельзя помиловать". Это новый исторический детектив, который должен выйти на телеканале НТВ в 2017 году. В названии сериала запятую, по задумке авторов, должны поставить сами телезрители.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июн 20 2017 в 9:16 PDT

У Кожевниковой главная роль. Актриса играет бывшую разведчицу Нину Колосову, приехавшую в 1947 году в Ленинград, где царят преступность и криминал. События в сериале будут разворачиваться не только в Москве и Ленинграде, но и в Польше, Берлине и Париже. Героиня пытается забыть об ужасах войны и начать все с чистого листа, но мирная жизнь оказывается не менее страшной, чем на фронте.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июн 17 2017 в 7:50 PDT

Когда любимого мужа Нины, сотрудника отдела по борьбе с бандитизмом, убивают, она решает мстить. Героиня Кожевниковой расправляется с убийцами и ворами столь хладнокровно, что ее самосуд наводит ужас на город.

Такой Вы меня ещё не видели. Такой я себя ещё не знала... #КазнитьНельзяПомиловать #МарияКожевникова Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июн 16 2017 в 1:53 PDT

За расследование преступлений Колосовой возьмется майор Борис Грановский (актер Дмитрий Паламарчук). Режиссером сериала стал Ким Дружинин ("Наводчица", "Лучшие враги", "Последний день", "Время Синдбада").