Беременная Кожевникова напугала поврежденным лицом
Поклонники артистки, внимательно разглядев кровоподтеки и фингал под глазом звезды, пришли ко мнению, что это сценический грим. Мол, все следы побоев на лице Кожевниковой нарисованы талантливым художником.
Однако были и те, кто воспринял всерьез изображение. "Что случилось?", "Страшнооо", "Ужас бедняжка", "Что произошло?", "Я в прошлом месяце с таким же ходила. Брат нечаянно стукнул", "Ой, ей, ей! Да кто же такое посмел?)))", "Надеюсь быстро поправитесь", – взволновались пользователи Сети и попытались выяснить, кто обидел Марию.
Другие смекнули, что это съемки сериала и отметили, что даже в таком гриме актриса хороша. "Это кто нашу Манюню так разукрасил-то??? Какой режиссер посмел?", "Ну что за фильм? – все время лупят", – возмущаются киноманы.
В подписи под селфи Кожевникова оставила отгадку, в хештеге указав название проекта "Казнить нельзя помиловать". Это новый исторический детектив, который должен выйти на телеканале НТВ в 2017 году. В названии сериала запятую, по задумке авторов, должны поставить сами телезрители.
У Кожевниковой главная роль. Актриса играет бывшую разведчицу Нину Колосову, приехавшую в 1947 году в Ленинград, где царят преступность и криминал. События в сериале будут разворачиваться не только в Москве и Ленинграде, но и в Польше, Берлине и Париже. Героиня пытается забыть об ужасах войны и начать все с чистого листа, но мирная жизнь оказывается не менее страшной, чем на фронте.
Когда любимого мужа Нины, сотрудника отдела по борьбе с бандитизмом, убивают, она решает мстить. Героиня Кожевниковой расправляется с убийцами и ворами столь хладнокровно, что ее самосуд наводит ужас на город.
За расследование преступлений Колосовой возьмется майор Борис Грановский (актер Дмитрий Паламарчук). Режиссером сериала стал Ким Дружинин ("Наводчица", "Лучшие враги", "Последний день", "Время Синдбада").
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