Певица Азиза откровенно о тяжелой болезни

Певица Азиза сильно похудела за последние месяцы. Популярная исполнительница откровенно рассказала журналистам о том, что страдает от тяжелого недуга.

За три месяца Азиза похудела на десять килограммов. Артистка не выходит в свет, не снимается для телепрограмм. "Я не хотела никого расстраивать и делиться своим настроением и проблемами. Здоровье после очередного жизненного стресса дало серьезный сбой. Чаша переполнилась и треснула. Боль, страдания и отчаяние, которые накопились за всю мою нелегкую судьбу, потоком хлынули. Хотя в моей жизни было, конечно, и много хорошего", – сообщила Азиза.

У артистки не ладится личная жизнь. Несколько лет назад певица познакомилась с мужчиной по имени Александр. У них был красивый роман, несмотря на то, что он жил в Санкт-Петербурге, а она – в Москве. Александр сделал Азизе предложение, но свадьба до сих пор не состоялась. Певица отказалась переезжать в город на Неве, а Первопрестольная не тянула избранника артистки. Дошло до того, что в прошлом году Азиза решила расстаться с Александром и уехать в Таджикистан, но передумала.

А еще певица не может прийти в себя после смерти матери. И хотя женщина, которой было далеко за 90, умерла пару лет назад, Азиза до сих пор не в состоянии справиться со своим горем.

"Тяжело быть сильным человеком. Требуются недюжинные усилия, чтобы устоять на ногах от испытаний, которые посылает тебе Бог. Я старалась держаться до последнего. Но... силы оставили меня. Ушел сон. Пропал аппетит. Я за три месяца похудела на десять килограммов. У меня сильнейшая хроническая усталость. Очень тяжело. Не знаю, чем все это закончится. Не знаю, лечится ли это. Но я сегодня решила рассказать об этом. Тяжело оставаться один на один с такой бедой. Пожелайте мне сил, выздоровления и любви", – цитирует Азизу "Собеседник".