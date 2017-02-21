Аглае Шиловской было омерзительно от Азизы

Аглая Шиловская раскрыла тайны закулисья шоу "Точь-в-точь". По словам популярной актрисы, ей было омерзительно, когда в лицо ей Азиза улыбалась, а за спиной говорила неприятные вещи.

Из-за того, что шоу перевоплощений "Точь-в-точь" было конкурсом, отношения между участниками были непростыми. "Хотя с мужчинами на проекте они у меня были отличными. Главным открытием стал Стас Костюшкин, человек неимоверной доброты. Мы подружились с Родькой Газмановым, Оскаром Кучерой. Всегда поддерживали друг друга", – начала свой рассказ Аглая.

По словам актрисы, с девушками отношения складывались сложнее. "Например с Азизой мы прекрасно общались до той поры, пока я не стала догонять ее по баллам. Когда Азиза почувствовала реальную конкурентку, ее тон резко изменился ", – отметила Шиловская.

Когда же Аглая и Азиза встретились на съемках Суперсезона "Точь-в-точь", то их отношения совсем испортились. "Доброжелатели мне цитировали Азизу, удивлявшуюся, мол, зачем позвали Шиловскую, такую ужасную вокалистку?! А ведь в глаза она продолжала мне улыбаться. Это было омерзительно. Если не люблю человека, то просто не стану с ним общаться – зачем? Теперь с Азизой у меня нет никаких отношений", – цитирует Шиловскую "Коллекция "Караван историй".

А вот с Полиной Гагариной у Аглаи сразу наладился контакт. "Кто-то считал Полину вздорной и зазвездившейся, а она всего лишь жутко устала, ведь мало того что участвовала в сложнейшем проекте, так параллельно еще готовилась к "Евровидению"! На запись "Точь-в-точь" Гагарина приезжала полумертвая. Не представляю, как она выдерживала такую нагрузку. В Суперсезоне я изображала Полину и сразу же отослала видео на ее мобильный. Она посмотрела и перезвонила: "Молодец, мне понравилось!" Было очень приятно!" – завершила рассказ Аглая Шиловская.