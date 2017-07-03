Наташа Королева: Хочется на все плюнуть!

Наташа Королева борется за свое право въезда на территорию Украины. Артистка призналась, что ей хочется "на все плюнуть", но она не намерена сдаться "без бою".

Несколько месяцев назад Наташе Королевой запретили въезд на Украину сроком на три года. Из-за решения СБУ артистка теперь не может выступать на родине, да и просто приезжать туда. Певица решила бороться с таким положением дел и обратилась в суд.

"Я очень благодарна команде молодых юристов и адвокатов, живущих в Украине, которые ведут мое дело "О запрете въезда в страну", за их смелость взяться за это дело, упорство и веру в правосудие!!!" – написала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Королева.

При этом певица констатировала, что на Украине нет справедливого суда. "К сожалению, как это не печально констатировать, НЕТ независимой, честной и справедливой судебной системы!!! НЕТ!!! Увы! Земляки мои, мужайтесь но с судами у вас полная Ж@..a!" – не выбирая выражений, заявила Наташа.

Далее артистка объяснила, почему она сделала такой категоричный вывод. "15 июня 2017г. Окружной административный суд г.Киева вынес постановление, которым отказал в удовлетворении иска. Суд сослался на постановление СБУ, которым был отменен запрет въезда в Украину. Суд указал, что отмена запрета въезда в Украину дает суду основания для вывода об отсутствии оснований для признания обжалуемого постановления противоправным. Суд поверхностно отнесся к рассмотрению дела, не исследовал и не дал оценки ни одному из доказательств, предоставленных моим адвокатом, при этом указал, что решение принято СБУ в пределах полномочий. Журналистов на заседание не пустили!" – рассказала певица.

enter; width:100%;"> Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Май 27 2017 в 10:16 PDT

Королева призналась, что судебные разбирательства стоят ей больших нервов. "Хочется конечно на все плюнуть, понимая, что правды НЕТ!!!!! Но Хохлушки не сдаются Без Бою!!! АПЕЛЛЯЦИЯ!???? Да начнем с нее а там посмотрим куда дорога правды нас выведет !" – настроена по-боевому артистка.