Наташа Королева: Хочется на все плюнуть!
Несколько месяцев назад Наташе Королевой запретили въезд на Украину сроком на три года. Из-за решения СБУ артистка теперь не может выступать на родине, да и просто приезжать туда. Певица решила бороться с таким положением дел и обратилась в суд.
"Я очень благодарна команде молодых юристов и адвокатов, живущих в Украине, которые ведут мое дело "О запрете въезда в страну", за их смелость взяться за это дело, упорство и веру в правосудие!!!" – написала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Королева.
При этом певица констатировала, что на Украине нет справедливого суда. "К сожалению, как это не печально констатировать, НЕТ независимой, честной и справедливой судебной системы!!! НЕТ!!! Увы! Земляки мои, мужайтесь но с судами у вас полная Ж@..a!" – не выбирая выражений, заявила Наташа.
Далее артистка объяснила, почему она сделала такой категоричный вывод. "15 июня 2017г. Окружной административный суд г.Киева вынес постановление, которым отказал в удовлетворении иска. Суд сослался на постановление СБУ, которым был отменен запрет въезда в Украину. Суд указал, что отмена запрета въезда в Украину дает суду основания для вывода об отсутствии оснований для признания обжалуемого постановления противоправным. Суд поверхностно отнесся к рассмотрению дела, не исследовал и не дал оценки ни одному из доказательств, предоставленных моим адвокатом, при этом указал, что решение принято СБУ в пределах полномочий. Журналистов на заседание не пустили!" – рассказала певица.
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Королева призналась, что судебные разбирательства стоят ей больших нервов. "Хочется конечно на все плюнуть, понимая, что правды НЕТ!!!!! Но Хохлушки не сдаются Без Бою!!! АПЕЛЛЯЦИЯ!???? Да начнем с нее а там посмотрим куда дорога правды нас выведет !" – настроена по-боевому артистка.
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