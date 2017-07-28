Грачевский потерял 20 килограммов на стряпне жены

Режиссер "Ералаша" Борис Грачевский сильно похудел. Поклонники звезд обеспокоены его здоровьем.

За последние несколько месяцев "дедушка Ералаша", как он сам себя называет, резко похудел. Борис Юрьевич признался, что причина подобных перемен не в болезни, как многие ошибочно полагают, а в молодой супруге артиста, которая взялась на внешний вид мужа.



Грачевский известен своей любовью к гастрономическим изыскам, однако теперь ему приходится лишь мечтать об этом. Супруга Екатерина Белоцерковская, которая младше режиссера на тридцать лет, настоятельно попросила его взять себя в руки. И муж согласился. Более того, Борис Юрьевич теперь считает каждую поглощенную калорию и уверяет, что ему гораздо комфортнее живется без лишнего веса. Не мудрено, ведь в общей сложности Грачевский скинул 20 килограммов за полгода.

"Я худел под руководством жены. Конечно, и под присмотром диетолога. Они вместе надо мной работали. Теперь я ем только то, что готовит жена. Никакого фастфуда! Только правильная пища. Конечно, привыкнуть к этому непросто. Но когда есть цель, к ней нужно идти. Чувство голода присутствует. По вечерам я хочу есть, но мне не дают", – цитирует режиссера Sobesednik.ru.

Надо сказать, что на светских тусовках Борис Юрьевич теперь почти не появляется. А когда выходит в свет, не притрагивается к "запретному плоду". Екатерина призывает мужа не только контролировать свой рацион, но и пойти в тренажерный зал. Но на это Грачевский категорически отказывается идти, ссылаясь на то, что физическая нагрузка у него в полной мере присутствует в моменты общения с 5-летней дочкой Василисой от предыдущего брака с Анной.