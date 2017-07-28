Грачевский потерял 20 килограммов на стряпне жены
За последние
несколько месяцев "дедушка Ералаша", как он сам себя называет, резко похудел. Борис
Юрьевич признался, что причина подобных перемен не в болезни, как многие
ошибочно полагают, а в молодой супруге артиста, которая взялась на внешний вид
мужа.
Грачевский известен своей любовью к гастрономическим изыскам, однако теперь ему приходится лишь мечтать об этом. Супруга Екатерина Белоцерковская, которая младше режиссера на тридцать лет, настоятельно попросила его взять себя в руки. И муж согласился. Более того, Борис Юрьевич теперь считает каждую поглощенную калорию и уверяет, что ему гораздо комфортнее живется без лишнего веса. Не мудрено, ведь в общей сложности Грачевский скинул 20 килограммов за полгода.
"Я худел под руководством жены. Конечно, и под присмотром диетолога. Они вместе надо мной работали. Теперь я ем только то, что готовит жена. Никакого фастфуда! Только правильная пища. Конечно, привыкнуть к этому непросто. Но когда есть цель, к ней нужно идти. Чувство голода присутствует. По вечерам я хочу есть, но мне не дают", – цитирует режиссера Sobesednik.ru.
Надо сказать, что на светских тусовках Борис Юрьевич теперь почти не появляется. А когда выходит в свет, не притрагивается к "запретному плоду". Екатерина призывает мужа не только контролировать свой рацион, но и пойти в тренажерный зал. Но на это Грачевский категорически отказывается идти, ссылаясь на то, что физическая нагрузка у него в полной мере присутствует в моменты общения с 5-летней дочкой Василисой от предыдущего брака с Анной.
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