День со звездой: Борис Грачевский

Бориса Грачевского оказалось не так-то просто поймать. Разъезды, деловые встречи и работа над "Ералашем" занимают все его время. Однако Dni.Ru напросились в святая святых мэтра детского юмористического жанра и узнали, как проходят его будни.

Первое, что сделал Борис Грачевский при встрече, – рассмешил, как полагается директору юмористического киножурнала. "Я был на одном мероприятии, где артисты танцевали в образах известных людей. Было очень забавно. После вечеринки я попросил подарить мне эту маску как трофей. Теперь смешу гостей, которые приходят ко мне на прием".

Поскольку Борис Грачевский является режиссером и сценаристом двух драматических кинокартин, то вопрос о судьбе полнометражных детищ напросился сам собой.

"Когда меня начинают критиковать за картину "Крыша", мол, не драматический фильм получился, а длинный "Ералаш", я категорически не соглашаюсь. Ничего смешного там нет. Эта история про трех девочек, которые задумали спрыгнуть с крыши, не вымысел. В действительности она закончилась плачевно. Но, мучаясь мыслями о том, как убить этих девочек красиво, в один день проснулся и сказал себе, что не могу убивать людей, а детей особенно. Количество слез, которые я собрал, объезжая с "Крышей" страну, невообразимо. Я как злодей смотрю: заплакали – хорошо! Значит, меня понимают", – признается режиссер.

О фильме "Между нот или тантрическая мелодия" Борис Юрьевич особенно любит рассказывать. "Людям почему-то слышится не "между нот", а "между ног", – говорит он. – Логотип я делал сам. Надо сказать, что и в кино эта игра слов имеет двойной смысл. Таким образом я делаю акцент на либидо. Мне хотелось рассказать эту историю задолго до того, как все это с точностью произошло в моей жизни. Напророчил себе. Рассказ о поздней любви композитора с мировым именем Кирилла Краснина и молодой девушки Юли из простой семьи, но с определенным опытом в жизни, которая приехала в Тулу к маме. Знакомство с Юлей заставляет переосмыслить Кирилла свое отношение к жизни. Он готов отдать ей все, что та только пожелает. Но зов природы оказался выше всех благ цивилизации, и Юля выбирает компанию ровесников, оставляя все блага цивилизации прожившему чуть более полувека мужчине. Символично, что тут скажешь..."

Увлекшись беседой, отец "Ералаша" посмотрел на часы и сообщил, что самое время сделать "обход". Борис Юрьевич лично контролирует все этапы создания киножурнала, начиная от макета афиши и заканчивая озвучкой некоторых сцен.

Далее мы направились в звукозаписывающую студию – туда, где обрабатываются голоса героев. Процесс под контролем звукорежиссера высшей категории и члена Союза кинематографистов России Татьяны Рыжовой шел полным ходом. Татьяна работает в команде "Ералаша" с 1983 года.

Режиссер театрально подошел к микрофону и запел трогательные строки из композиции "Воробей", которая стала одним из саундтреков к фильму "Между нот или тантрическая симфония". "В один прекрасный день, в один морозный день мне в руки воробей случайно залетел. Я отогрел его, я приютил его. И на душе моей уютно и светло..." И в тот же миг сменил интонацию, от былой лирической не осталось и следа. "Продолжаем работать, не расслабляемся", – бросил режиссер и направился, как он выразился, к гению мультипликации.

"Это Юрий Викторович Смирнов. Он занимается анимацией. Именно благодаря ему появляются герои заставок. Наш бессменный художник. Когда только начинался "Ералаш", мы пригласили его рисовать название и титры, потому что в первых выпусках картинок не было. Потом решили, что было бы интересно делать в начале небольшие мультипликационные зарисовки. Так до сегодняшнего дня и рисует. Причем не только для "Ералаша", но и свои сюжеты", – рассказал теледедушка всех детей России.

Дольше всего мы задержались в комнате, где принимаются решения об утверждении сюжетов для новых серий. Грачевскому показывали различные варианты одной и той же сцены, а он тщательно выбирал и эмоционально комментировал увиденное.

"Непростые сейчас времена – ощутимо сократили бюджет, но мы по-прежнему снимаем новые серии. За моей спиной миллионы детей и миллионы родителей, поэтому я не могу бросить это дело. Устал бороться с тем, что постоянно приходится клянчить деньги, но это не повод сдаваться. А теперь мне надо собираться и ехать на встречу с одним важным человеком. Куда – не скажу. Не люблю забегать вперед", – заключил Борис Юрьевич и был таков.