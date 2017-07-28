Кафельникову подкосила жуткая интоксикация

В пятницу, 28 июля, стало известно, что дочь теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, перестала выходить на связь с отцом и попала в реанимацию. Позднее девушка прокомментировала эту информацию.

Причины тяжелого состояния Алеси не установлены, но по данным HELLO.RU, это может быть алкогольная интоксикация. Теннисист тоже подлил масла в огонь, попросив у поклонников помощи в "Твиттере". Исходя из сообщения Кафельникова, можно сделать вывод, что у дочери проблемы с наркотиками. Спортсмен информацию не подтвердил и не опроверг.

"Наркотики", "Я попал в ад! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл", "Я отец-неудачник! Вот, что самое противное для любого родителя. Осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю", "Не могу больше в себе держать! Помогите", – написал в микроблоге Евгений.

Бывший пиар-менеджер Алеси, Вадим Романович, на вопрос журналистов ответил, что давно не общался с Кафельниковой и не следит за ее жизнью. Чуть позже сама девушка вышла на связь с корреспондентами и сообщила, что отец писал не про нее.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 23 2017 в 7:37 PDT

Известно, что 18-летняя Алеся до недавних пор состояла в отношениях с рэпером Глебом Голубиным, более известным как Pharaoh. Молодой человек не нравился отцу возлюбленной, поскольку родитель убежден, что музыка и наркотики связаны между собой. А на днях поклонники Кафельниковой заметили, что та перестала делиться снимками с Глебом. Они предположили, что пара рассталась. "Вы с Глебом разошлись?", "Все говорят, что вы расстались", – писали фолловеры. Сегодня в разговоре с журналистами Алеся опровергла эту информацию.

Напомним, Алеся Кафельникова является дочерью самого известного российского теннисиста. Несмотря на свой юный возраст, она уже успела стать известной моделью, появиться на телевидении и приобрести славу светской львицы. В декабре прошлого года звездную дочь заподозрили в употреблении наркотиков. Поводом стала публикация в ее Instagram нескольких снимков. На одном из них она была запечатлена с подозрительной самокруткой, а подпись к другому фото гласила "Хочу "снега"". Позднее снимки были удалены.