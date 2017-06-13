Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны

Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина, борющаяся с раком, призналась, что ей страшно. Звезду телестройки пугает, что против онкологии все методы лечения и лекарства бессильны.

Степунина, полгода назад ставшая мамой, в данный момент проходит курс лечения от рака. У девушки обнаружили онкологию в четвертой стадии. Ранее Елена сообщила, что осталась без волос из-за химиотерапии.

Звезда "Дома-2" старается мыслить позитивно, но поводов для радости мало. "Как страшно... читаю странички людей, у которых рак. Многие уходят, многие борются годами и в итоге все напрасно..." – поделилась своими переживаниями в Instagram Степунина.

Елена ощущает боль других людей, хотя себя к ним не причисляет. "Я читаю, при этом чувствую себя здоровым человеком со стороны, а не таким же больным. Дорогие, хочу попросить об одном🙏🏻Помогайте по мере возможности, ведь такие люди и правда нуждаются в поддержке. Как моральной, так и материальной, – отметила молодая мать. – Вы помогаете мне и за это вам огромное спасибо и низкий поклон💋, а я в свою очередь по возможности помогаю тем, кому сложнее, у кого уже осталась последняя надежда и это очень страшно".

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Июн 13 2017 в 4:10 PDT

К сожалению, пока еще медицина мало чем может помочь. "Страшно понимать, что все методы лечения и лекарства бессильны перед этой заразой... Помогайте! В ответ вы получите гораздо больше🙏🏻 Я это точно знаю. Добро всегда возвращается☝🏻", – убеждена Степунина.

14 июня у Елены начнется следующий курс химиотерапии. "Первый день мне прокапают ацелбию в районном диспансере (ее капают один день). А с 15го продолжать будем в РОНЦе👌🏻🤗 Желаю всем добра и огромного ЗДОРОВЬЯ💋#ракдурак #степунинабудетздорова", – закончила свое сообщение на позитивной ноте экс-звезда "Дома-2".

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Май 25 2017 в 9:50 PDT

Как писали Dni.Ru, скоро будет семь месяцев, как Елена родила сына Матвея. Из-за страшного диагноза и интенсивного лечения новоиспеченной матери какое-то время приходилось терпеть разлуку с малышом. Она была счастлива, когда ее отпустили домой из больницы. Теперь Елене надо ездить к специалистам только на курсы химиотерапии.

