Бывший муж-инвалид Ларисы Долиной ждет смерти

Экс-супруг Ларисы Долиной Анатолий Минчинский дал откровенное интервью. Мужчина стал инвалидом, лиишлся работы и автомобиля и теперь ждет смерти.

Известная певица Лариса Долина и джазовый музыкант Анатолий Миончинский прожили десять лет. Артистка подарила супругу дочь Ангелину. Однако затем пара распалась, и Лариса даже запретила бывшему супругу видеться с наследницей, а потом – и с внучкой Александрой. Теперь же выяснилось, что Миончинский не только страдает от одиночества, но и переживает серьезные проблемы со здоровьем.

"Мне дали инвалидность. В 2008 году впервые заболели икры ног, срочно потребовалась операция. Болезнь отступила, но сейчас вернулась с новой силой: ноют ступни. Мне очень тяжело ходить, целыми днями приходится сидеть дома. Вынужден был отказаться от работы и автомобиля!" – рассказал бывший супруг Ларисы Долиной.

Анатолий Миончинский настроен крайне негативно. "Очередную операцию делать боюсь: не дай бог еще ампутируют ногу. Теперь жду, когда умру. Я никому не нужен, друзья совсем не навещают, а дочь звонит только два раза в год. Очень хочу увидеть внучку, но мне не дают с ней встретиться уже целых пять лет. А я ею так горжусь!" – цитирует Анатолия Миончинского Starhit.

О том, что станет дедом, бывший муж Долиной узнал благодаря СМИ. " Откуда такая информация? А почему сама дочка мне не позвонит?! Я пять лет жду ее звонка! У меня нет ее телефона. А общие друзья мне ее телефон не дают", – жаловался в 2011 году Миончинский.

При этом Анатолий припомнил, что самой Ларисе Долиной беременность далась тяжело. "Мы с Ларисой очень хотели детей! Но Долина никак не могла забеременеть. Мы уже жили третий год вместе – и все никак. А потом в Болгарии все и случилось, – поделился своими воспоминаниями Анатолий. – Мы же дочку поэтому и назвали болгарским именем Ангелина. Наверное, это был самый счастливый наш период. Когда Лариса была беременная, я это пузо целовал, песенки пел, а Линка в этом пузе танцевала. Лариска обалдевала от того, как дочь меня понимает! Но дочка досталась нам тяжело – Лариса пять раз лежала на сохранении, была угроза выкидыша", – откровенничал мужчина.